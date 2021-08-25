Рейтинг ЕР сильно упал за пять лет. И чего можно ожидать?

До выборов в Госдуму остается чуть больше трех недель. И судя по результатам социологических опросов, рейтинг "Единой России" существенно ниже, чем был перед выборам в Госдуму в 2016 году. И на статистическую погрешность это снижение не спишешь.

Рейтинг ниже, чем перед выборами в 2016 году

По данным ВЦИОМ, за "Единую Россию" готовы проголосовать только 27,3% россиян (перед выборами 2016 года было 41,1%). КПРФ поддерживают 16,4% участников опроса, ЛДПР — 9,1%, "Справедливую Россию — Патриотов — За правду" — 6,7%. Телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 9 по 15 августа среди 1600 совершеннолетних респондентов).

По данным Фонда "Общественное мнение", за единороссов готовы проголосовать 30% российских граждан (аналогичный показатель середины августа 2016 года — 42%). КПРФ поддерживают 13% опрошенных, ЛДПР — десять процентов, "Справедливую Россию — За правду" — шесть процентов. Опрос "ФОМнибус" был проведен 13-15 августа среди 3000 респондентов.

Надо заметить, что опросы были проведены до съезда "Единой России" 24 августа, участие в котором принял президент Владимир Путин. И информации о котором в средствах массовой информации было в избытке. Обычно такие мероприятия способствуют повышению рейтинга.

Хотя, конечно, открытый вопрос, будет ли преодолен десятипроцентный разрыв с показателями пятилетней давности. А разрыв этот весьма существенный. Причем данные ВЦИОМ и ФОМ не очень-то сильно различаются. И какой из этого можно сделать вывод?

Насколько серьезны проблемы "Единой России"

А вывод из этого можно сделать такой, что нынешние показатели вовсе не означают, что "Единая Россия" испытывает серьезные проблемы перед выборами в Госдуму. То, что проблемы есть, очевидно. Но на основании нынешних данных нельзя сделать вывод, что единороссы выборы проиграют. Или хотя бы утратят конституционное большинство.

Проблема в том, что хоть рейтинг "Единой России" и снизился, но и у оппозиционных партий особых изменений не наблюдается. То есть не растет число желающих проголосовать за коммунистов, либерал-демократов или справороссов-заправдинцев. Можно предположить, что за эти партии проголосует столько же людей, что пять лет назад.

Рейтинги остальных партий стабильны — один-два процента в лучшем случае (в худшем ноль). То есть эта та самая статистическая погрешность. Чтобы провести кандидатов по списку, партии необходимо получить не менее пяти процентов голосов.

А ведь половина состава Госдумы избирается в одномандатных округах. И здесь единороссы, если судить по опыту прошлой избирательной кампании, и избирательным кампаниям в регионах, как правило, выступают куда успешнее.

В общем, не стали бы спешить делать на основании нынешних рейтингов далекоидущие выводы. В конце концов, неоднократно уже бывало так, что снижение рейтинга ЕР перед выборами трактовали как свидетельство грядущих проблем партии на выборах. Чего в реальности не происходило.