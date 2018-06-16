Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Политика
Силовые структуры Власть Выборы Партии
Автор Вадим Горшенин

Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева

Политика

Спор о справедливости пенсионной реформы смешон. Речь ведь не о пенсионерах, а об эксплуатации граждан страны государством до самой смерти.

Вот смотрите: правительство, согласовав вопрос с Кремлем, повышает пенсионный возраст для мужчин до 65 лет. Это при том, что средняя продолжительность жизнь мужчин в России равна 65,9 лет. Но это - средняя, во многих регионах она не дотягивает и до 60 лет. Скажем, в Тыве она равна 58,6, в Еврейской автономной области - 59,12, а на Чукотке - 59,35. То есть надо прямо сказать, что новая пенсионная реформа для подавляющего числа лиц мужского пола пенсии просто-таки отменяет, потому что это подавляющее число до пенсий не доживет. Будет работать всю свою жизнь, за исключением первых 18 лет.

Но это с одной стороны. С другой все еще более интересно.

Сегодня МРОТ в России повысился, но исходя из того, что был еще, кажется, совсем недавно в 7500, общая сумма фиксированного взноса за год составляла 23400 рублей.

А теперь посмотрим на пенсионное довольствие, которое гарантирует нам государство. За год, начиная с 2018 года. Средняя пенсия в 14,1 тысячу рублей выливается в 169 200 рублей. То есть, чтобы накопить такую сумму, согласно отчислениям в Пенсионный фонд, просто складывая ее под матрац, гражданину, живущему на один МРОТ, понадобится чуть больше семи лет.

И здесь появляется закономерный вопрос. Если государство предлагает среднему российскому мужчине вернуть за всю его трудовую деятельность менее 169 200 рублей (а мы ж помним про среднюю продолжительность жизни в 65,9 лет), то на кого он «горбатится» с переплатой?

У меня, например, есть ощущение, что за 36 лет моей трудовой деятельности организации и компании, в которых я работал, сделали отчислений в несколько десятков раз больше 169 200 рублей. Куда пойдут эти деньги, заработанные непосредственно моим трудом?

Вот когда складываешь все это вместе, то задаешься простым вопросом: за что судили Сергея Мавроди с его «МММ»? Он ведь строил свою финансовую пирамиду на добровольных вкладах граждан: люди рискнули и - погорели на этом риске.

С пенсионной системой в России все как раз наоборот: она обязательна, и если компания откажется направлять отчисления с заработной платы работника в Пенсионный фонд, то последствия могут быть самыми страшными, вплоть до уголовного преследования руководителей предприятия.

И в этом смысле российскую пенсионную систему имеет смысл сравнить с данью, которую Русь выплачивала когда-то монголо-татарскому игу. Напомню, платилась она с количества населения (точно также, как сейчас компании платят за своих работников в Пенсионный фонд). Так вот, по подсчетам ученых, дань монголо-татарам в XIV веке составляла 5 тысяч рублей в год. При тогдашнем населении в пять миллионов человек в итоге получается 0,1 копейка на человека. На одну копейку в те времена можно было купить пуд хлеба. То есть дань за русского человека с князя составляла полторы буханки хлеба (С.М. Каштанов. «Финансы средневековой Руси», М., 1988, с. 9, 10).

И если сравнить эту дань, которая называлась непосильной и за освобождение от ярма которой сражалось и погибало огромное количество наших предков, с теми очень средними 23 400 рублей в год (хотя напомню, это - минималка, платим компании за каждого работающего значительно больше), то что выйдет? Посчитайте сами, разделив 23 400 на сегодняшнюю стоимость буханки или булки хлеба. Ровно во столько раз нынешнее государство алчнее ига, о котором было сложено столько сказаний и легенд. Здесь я уж не говорю о других отчислениях за работника, которое обязано платить предприятие сегодня в виде налогов и отчислений.

Поэтому если забыть о существовании монголо-татарского ига напрочь, переместиться в другую систему координат и начинать рассчитывать от печей Освенцима (уж извините!), то не только предлагаемую, но и нынешнюю пенсионную систему можно рассматривать как справедливую.

То есть - на минуточку! - если сравнивать Чингиз-хана, Батыя и т.д. с нынешней российской государственной системой, то мы должны признать, что страшные монголо-татары оказываются намного милее и приятнее современной российской власти.

Но учитывая все вышеприведенные расчеты, я б поставил вопрос о пенсионной реформе совсем в другом ключе. Если в России такие большие трудности с пенсионерами, не имеет ли смысла вообще отменить пенсионную систему? Зачем она?

Потому что если компания не будет делать за меня отчислений в Пенсионный фонд, а добавит эти средства к моей заработной плате, я уж как-нибудь сам позабочусь об откладывании средств на то время, когда решу перестать работать. Оставив себе хотя бы лет пять-шесть жизни на добровольно скопленные средства.

Также по теме:

Чингисхан оказался отличником китайской школы

Золото Орды ищите у воды

Русь и Орда. Исторические смыслы противостояния

В русском пьянстве виноват Чингиз-хан

На заслуженный отдых с пустым карманом

Старость не радость: за что россиян лишают пенсии

Эксперт: как реформы пенсии и НДС обездолят простой народ

Пенсия. Последние новости по теме

Тотальный контроль: налог будут брать с перечислений на карту Тотальный контроль: налог будут брать с перечислений на карту
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы пенсия пенсионный возраст пенсионная реформа пенсионные накопления
Обсудить
Актуальная аналитика
Политика
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Личность в культуре
Станислав Говорухин: "Ругают? Значит, работаем дальше..."
Украина
Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы
Читательский топ
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Надвигается дефолт? Центробанки всего мира выводят золото из США
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
ЕС больше не нужны прибалты
Блогер Шарий объявил Крым частью Украины
Сейчас читают
"И, как прежде, во всем виноват Чубайс"
Формула небес
"И, как прежде, во всем виноват Чубайс" Видео 
Новая угроза "Газпрому": ЕС договаривается с Ираном
Газ
Новая угроза "Газпрому": ЕС договаривается с Ираном Видео 
Небольшое будущее: четыре способа гарантировать себе пенсию
Страхование
Небольшое будущее: четыре способа гарантировать себе пенсию
"Вся моя жизнь – сплошные каникулы!". Эксклюзивное интервью с Жан-Луи Шлессером
Авторалли
"Вся моя жизнь – сплошные каникулы!". Эксклюзивное интервью с Жан-Луи Шлессером
Поглотит ли Германию миграционная волна — Александр РАР
Мир
Поглотит ли Германию миграционная волна — Александр РАР Видео 
Новости Все >
"До предела прорываться": Безруков спел песню в поддержку сборной России
Запугать не получилось: англичане рассказывают о приеме на ЧМ-2018
Бывший советник президента по интернету после увольнения зарегистрировался в Telegram
Великий дирижер современности: умер Геннадий Рождественский
Тотальный контроль: налог будут брать с перечислений на карту
Пути назад нет? Проект пенсионной реформы внесли в Госдуму
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"

Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Надвигается дефолт? Центробанки всего мира выводят золото из США
Экономика
Надвигается дефолт? Центробанки всего мира выводят золото из США
Евросоюз
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Евросоюз
ЕС больше не нужны прибалты
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"

Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Блогер Шарий объявил Крым частью Украины
Украина
Блогер Шарий объявил Крым частью Украины
Евросоюз
ЕС больше не нужны прибалты
Политика
Зачем чиновники Кремля делают из Путина Брежнева
Мир
Дождь из драгоценных камней выпал на Гавайях

На Гавайях извержение вулкана спровоцировало выброс минерала оливин. Местные жители находят эти камни на пляжах и улицах.

Дождь из драгоценных камней выпал на Гавайях
Трамп на G7 назвал Крым российским
Мир
Трамп на G7 назвал Крым российским
Кошелек
Хочешь получать пенсию? Поезжай в Израиль
Экономика
Надвигается дефолт? Центробанки всего мира выводят золото из США
Руслан Веснянко Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы Руслан Веснянко Соломон Соловьев "И, как прежде, во всем виноват Чубайс" Соломон Соловьев Айдын Мехтиев Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ? Айдын Мехтиев
Комментарии
Станислав Говорухин: "Ругают? Значит, работаем дальше..."
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Почему Чингиз-хан был справедливей и честней Дмитрия Медведева
Трамп: "Я знаю, кто виноват в присоединении Крыма"
Зачем чиновники Кремля делают из Путина Брежнева
Зачем чиновники Кремля делают из Путина Брежнева
Станислав Говорухин: "Ругают? Значит, работаем дальше..."
Трудовая книжка: эпилог?
За что Пугачева прокляла Малахова и назвала его "подонком"
Тотальный контроль: налог будут брать с перечислений на карту
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Кремль объяснил повышение пенсионного возраста вопреки клятве Путина
Россияне честно назвали главных врагов страны
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Транскаспийский трубопровод под прицелом ВМФ РФ?
Блогер Шарий объявил Крым частью Украины
Пожизненно заключенный Евсюков просит расстрела или прощения?
Познер рассказал, что думает по поводу пенсионной реформы
Россия ставит ультиматум США из-за "Новичка"
Блогер Шарий объявил Крым частью Украины
Познер рассказал, что думает по поводу пенсионной реформы
Мир
Если живешь в бывшем СССР - ты в зоне риска

Вы заметили, как быстро рушатся некоторые прозападные демократии на постсоветском пространстве и как устойчивы их западные учителя? Так в чем же дело?

Если живешь в бывшем СССР - ты в зоне риска
Патрик Бьюкенен: "Трамп видит, как Америку доят союзники"
США и Канада
Патрик Бьюкенен: "Трамп видит, как Америку доят союзники"
Почему Македония не хочет быть Северной
Балканы
Почему Македония не хочет быть Северной
FIFA дисквалифицировала западную пропаганду
Мир
FIFA дисквалифицировала западную пропаганду
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Ближний Восток
Новый шантаж Турции: совместные ЗРК С-500
Звездный час Трампа: повторит ли он успех Никсона?
США и Канада
Звездный час Трампа: повторит ли он успех Никсона?
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Мир
"Почему Запад обнаглел до безобразия"
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Евросоюз
Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве
Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России
Ближний Восток
Сирия толкает Абхазию и Южную Осетию в объятия России
Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ
Украина
Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался