"Самородок, вот он я": в Магадане рекорд по числу кандидатов на пост главы города

В Магадане, судя по всему, всё-таки выберут главу города. Вообще-то, выборы должны были пройти ещё в октябре. Но тогда они не состоялись, поскольку не было подано ни одной заявки. Новость об этом прогремела на всю страну, всё же событие достаточно редкое. Ну а в Магадане пришлось объявлять новый конкурс.

Очередь из желающих поруководить

И вторая попытка оказалась куда как успешнее. На пост главы Магадана выстроилась настоящая очередь, заявки подали 27 кандидатов. Как и в случае с провалом первого конкурса, тоже событие не рядовое — редко какой российский город может похвастаться подобным ажиотажем.

Среди нынешних участников конкурса руководители компаний, юристы, преподаватели, чиновники, инженеры. Есть заместитель прокурора, управляющий гостиницей, таможенный инспектор. Среди желающих управлять городом оказались также девять безработных.

Стоит отметить, что в этот раз документы на участие в конкурсе подал и действующий глава Магадана Юрий Гришан. В октябрьском конкурсе он не участвовал. Напомним, что в прессе ранее говорили о разногласиях между Гришаном и губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Но вернёмся ещё к этой теме.

Пятерым кандидатам конкурсная комиссия отказала на этапе проверки документов. Остальных попросили рассказать о программах, с которыми они идут на выборы.

Почему у "самородков" почти нет шансов

Большинство кандидатов заявили, что считают себя вполне достойными поста главы Магадана. Издание "Весьма" процитировало одного из кандидатов, байкера из магаданского клуба "Полярные совы" Илью Кобца, который сообщил конкурсной комиссии, что "если вы искали самородок, то вот он я".

Впрочем, на самом деле интрига с выборами уже по сути закончилась. Дело в том, что 15 декабря губернатор Сергей Носов заявил, что "Единая Россия" поддержит на выборах главы Магадана действующего главу города Юрия Гришана.

"Я считаю, что коней на переправе не меняют. Мы поддерживаем Юрия Федоровича Гришана, это решение политсовета, это решение фракции "Единой России", — заявил губернатор на заседании президиума регионального отделения "Единой России".

В Магаданской гордуме 21 депутат, 16 из них единороссы. Так что сюрпризы в данном случае едва ли возможны. Финальное голосование состоится 16 декабря.