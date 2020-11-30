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Автор Антон Куликов

В России "утилизируют" малые партии. Но это не точно

Политика

К выборам в Госдуму в следующем году Кремль инициирует объединение "Справедливой России" с малыми партиями. Речь, в частности, о "Родине", "За правду" и еще нескольких партиях.

В России "утилизируют" малые партии. Но это не точно

В чем смысл объединения?

По данным издания "Ведомости", которое первым и сообщило об этом проекте со ссылкой на источники в руководстве "Справедливой России" и администрации президента, отмечает, что цель объединения — "утилизировать небольшие партийные проекты".

При этом, по данных тех же источников, переговоры об объединении-"утилизации" идут трудно. Якобы каждая из партий выставила свои условия. Одно из основных — обязательное прохождение в Госдуму определенного количества кандидатов. Помимо "Родины" и "За правду", в этом процессе участвуют "Патриоты России" и Российская партия пенсионеров.

По данным "Ведомостей", меньше всего в таком объединении заинтересована сама "Справедливая Россия", поскольку руководитель партии Сергей Миронов считает, что и так сможет договориться с администрацией президента, чтобы партию "провели" в парламент в 2021 году. Депутат Госдумы от "СР" Валерий Гартунг, возглавляющий штаб партии, отрицает переговоры с другими партиями об объединении. По его словам, слухи распускают политтехнологи.

Так насколько же реальна возможность такого объединения? Говорить, что это утопический вариант, не стоит. Но есть сомнения, что если такой проект и в самом деле существует, то выглядит он так, как представлен в "Ведомостях".

Нужно ли такое объединение "Справедливой России"

Напомним, "Справедливая Россия" была создана в 2006 году путем слияния нескольких политических партий. С момента своего создания, эта партия позиционировалась как левоцентристская, социал-демократическая. Объединяться же ныне предлагается хоть и небольшими партиями, но далеко не все из них можно назвать "левыми". Хотя, впрочем, это не самая большая проблема.

Но опять же, после создания "Справедливой России" много ходило разговоров о том, что в последующем она может объединиться с одной из ведущих российских политических партий. А именно — КПРФ. Но разговоры так и остались разговорами.

Партии, о которых идет речь в данном случае, так или иначе принимают участие в региональных выборах. Не сказать, что очень успешно. Но само участие в выборах уже успех на фоне десятков партий, которые пребывают в "анабиозе".

Какие варианты их прохождения в Госдуму? По партийном спискам такая возможность практически отсутствует, по одномандантым округам несколько человек могут и пройти. Но не более того.

"Справедливой России" такой "довесок" и в самом деле едва ли нужен. И этой партии тоже отнюдь не блестящие перспективы на выборах в следующем году. Но при этом следует заметить, что шансы "справедливороссов" скептически оценивали и на предыдущих думских выборов. Мол, вот на этих-то "СР" точно в Госдуму не попадет. Однако партия получала достаточное число мандатов, чтобы сформировать свою фракцию. Небольшую, но все же.

Так что перспективы "Справедливой России" на выборах в следующем году хоть и под вопросом, но все не стали бы спешить с выводами о том, что эта партия не попадет в следующий состав парламента.

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Темы выборы в госдуму "справедливая россия"
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