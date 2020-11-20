"Почему-то отошли к соседям": в Туве заговорили о возвращении исконных земель

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что республика имеет спорные территории с Красноярским краем и Иркутской областью. По его словам, на этих территориях расположены минеральные источники, "которыми тувинцы с древности пользовались как целебными". Однако после распада СССР они "почему-то отошли к соседям", уверяет Шолбан Кара-оол.

Заявления главы Тувы и реакция соседей

По его словам, этот вопрос обсуждался на заседании с полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло и руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. В пост на странице в Facebook 18 ноября глава Тувы сообщил, что в Росреестре разделяют его позицию, и он "готов обсуждать спорные моменты не только на межрегиональном уровне, но и, если понадобится, на федеральном".

Но вот в соседних регионах, похоже, эту уверенность главы Тувы не разделяют. "У нас система управления выстроена. Есть полномочный представитель президента России по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло. Никаких вопросов по изменению границ никто не ставил, и не будет ставить", - заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

А в пресс-службе правительства Красноярского края сообщили, что специалисты края и Тувы ведут работу по согласованию описания прохождения административной границы между двумя регионами, но вопросы об изменении границ не рассматривались.

И собственно о спорных территориях. Речь, в первую очередь, о целебном источнике Аржаан Уру. В 1970-х годах после открытиях Саяно-Шушенской ГЭС был образован заповедник, в составе которого оказался и источник. Сам заповедник расположен на территории Красноярского края. И доступ к источнику действительно ограничен из-за статуса территорий.

Почему именно сейчас?

В Туве эту тему в 1990-х годах поднимал бывший сопредседатель Народного фронта Тувы Кара-кыс Аракчаа. Нынешний глава республики про территориальные споры до недавнего времени не говорил. Высказываются предположения, что вспомнил Шолбан Кара-оол про это не просто так, в следующем году истекает срок его полномочий на посту главы республики.

Но если речь про, чтобы сыграть таким образом на повышение рейтинга среди населения республики, то не совсем понятно, зачем это делать сейчас. До выборов еще почти год. Да и выборает главу Тувы парламент республики.

Стоит отметить, что Росреестр ведет работу по уточнению границ регионов совместно с властями субъектов РФ. Согласно 67 Конституции границы между российскими регионами могут быть изменены с их взаимного согласия. Иногда изменение границ проходит с проблемами. Напомним хотя бы, сколько страстей было, когда изменили границы Чеченской республики с соседними Ингушетией и Дагестаном.

Едва ли, конечно, Шолбан Кара-оол преследовал цель спровоцировать какие-то конфликты вокруг этой темы. Но достаточно резкая реакция властей Иркутской области и Красноярского края еще раз подчеркивает, что к таким вопросам нужно подходить очень аккуратно.