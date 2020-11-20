Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Олег Артюков

"Почему-то отошли к соседям": в Туве заговорили о возвращении исконных земель

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что республика имеет спорные территории с Красноярским краем и Иркутской областью. По его словам, на этих территориях расположены минеральные источники, "которыми тувинцы с древности пользовались как целебными". Однако после распада СССР они "почему-то отошли к соседям", уверяет Шолбан Кара-оол.

"Почему-то отошли к соседям": в Туве заговорили о возвращении исконных земель

Заявления главы Тувы и реакция соседей

По его словам, этот вопрос обсуждался на заседании с полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло и руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. В пост на странице в Facebook 18 ноября глава Тувы сообщил, что в Росреестре разделяют его позицию, и он "готов обсуждать спорные моменты не только на межрегиональном уровне, но и, если понадобится, на федеральном".

Но вот в соседних регионах, похоже, эту уверенность главы Тувы не разделяют. "У нас система управления выстроена. Есть полномочный представитель президента России по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло. Никаких вопросов по изменению границ никто не ставил, и не будет ставить", - заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

А в пресс-службе правительства Красноярского края сообщили, что специалисты края и Тувы ведут работу по согласованию описания прохождения административной границы между двумя регионами, но вопросы об изменении границ не рассматривались.

И собственно о спорных территориях. Речь, в первую очередь, о целебном источнике Аржаан Уру. В 1970-х годах после открытиях Саяно-Шушенской ГЭС был образован заповедник, в составе которого оказался и источник. Сам заповедник расположен на территории Красноярского края. И доступ к источнику действительно ограничен из-за статуса территорий.

Почему именно сейчас?

В Туве эту тему в 1990-х годах поднимал бывший сопредседатель Народного фронта Тувы Кара-кыс Аракчаа. Нынешний глава республики про территориальные споры до недавнего времени не говорил. Высказываются предположения, что вспомнил Шолбан Кара-оол про это не просто так, в следующем году истекает срок его полномочий на посту главы республики.

Но если речь про, чтобы сыграть таким образом на повышение рейтинга среди населения республики, то не совсем понятно, зачем это делать сейчас. До выборов еще почти год. Да и выборает главу Тувы парламент республики.

Стоит отметить, что Росреестр ведет работу по уточнению границ регионов совместно с властями субъектов РФ. Согласно 67 Конституции границы между российскими регионами могут быть изменены с их взаимного согласия. Иногда изменение границ проходит с проблемами. Напомним хотя бы, сколько страстей было, когда изменили границы Чеченской республики с соседними Ингушетией и Дагестаном.

Едва ли, конечно, Шолбан Кара-оол преследовал цель спровоцировать какие-то конфликты вокруг этой темы. Но достаточно резкая реакция властей Иркутской области и Красноярского края еще раз подчеркивает, что к таким вопросам нужно подходить очень аккуратно.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы игорь кобзев сергей меняйло шолбан кара-оол
Новости Все >
"Нервничают они там": эксперт - о китайских "глазных" угрозах
В Москве прощаются с Романом Виктюком
Биатлонные команды будут исключать из-за одного заражения COVID-19
Нейросеть заменит человека ещё в одной сфере
"Нас очень сложно остановить": депутат ГД - о "новогодних" ограничениях
Ордена Евгения Евстигнеева неожиданно нашлись в США
Эксперт раскритиковал идею вызова скорой помощи по SMS
В Петербурге приезжий убил мужчину из-за просьбы надеть маску
Фигуристке Щербаковой диагностировали пневмонию
Группа Little Big может принять участие в "Евровидении-2021"
Последние материалы
"Почему-то отошли к соседям": в Туве заговорили о возвращении исконных земель
"Нервничают они там": эксперт - о китайских "глазных" угрозах
В Москве прощаются с Романом Виктюком
Биатлонные команды будут исключать из-за одного заражения COVID-19
Нейросеть заменит человека ещё в одной сфере
"Нас очень сложно остановить": депутат ГД - о "новогодних" ограничениях
Ордена Евгения Евстигнеева неожиданно нашлись в США
Эксперт раскритиковал идею вызова скорой помощи по SMS
В Петербурге приезжий убил мужчину из-за просьбы надеть маску
Фигуристке Щербаковой диагностировали пневмонию
Популярное
Экономика и бизнес
В Госдуме считают, что пенсионная система может обанкротиться

В Госдуме считают, что корректировка пенсионной системы не спасёт её от банкротства.

В Госдуме считают, что пенсионная система может обанкротиться
"Останетесь без глаз": Китай пригрозил альянсу пяти стран
Мир. Новости мира
"Останетесь без глаз": Китай пригрозил альянсу пяти стран
Российский шоу-бизнес
Дима Билан четыре года не общается с Сати Казановой
Мир. Новости мира
Новый президент Молдавии рассказала, чего Киеву ждать от Кишинёва
Василий Амирджанов Парламентарии хотят добиться от россиян единомыслия Василий Амирджанов Любовь Степушова Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров
Комментарии
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Эксперт рассказал, почему России не нужна блокировка YouTube и Google
ТОП самых полезных специй
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Адвокат Жорин: Проша Шаляпин прихворнул - не ведает, что говорит
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Горбачев-2: западные эксперты ставят на Навального
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Во Франции говорят о независимости Карабаха: что бы это значило?
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Видит ли Путин, что Россия идёт по пути Армении
Путин не исключил признание независимости ЛДНР и Приднестровья
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников