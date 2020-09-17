Георгий Фёдоров: "Полюса биполярного мира — США и Китай"

Как развал СССР повлиял на мировой порядок, в чем сила Китая и в каких реформах нуждается Россия, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Шатрову председатель движения "Гражданская солидарность" Георгий Фёдоров.

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На пороге глобальных перемен

— Нет ли сейчас на планете кризиса демократии?

— Мы на пороге глобальных перемен. После Второй мировой войны был общий консенсус по мировому порядку, он позволял развиваться человечеству без вхождения в большую войну. Придумали законы, которые позволяли регулировать жизнь на Земле, потому что при условии третьей мировой все люди погибли бы.

Когда Советский Союз развалился, общемировая система координат начала сыпаться.

Теперь мир находится в турбулентности.

— Внутренние проблемы в разных странах — это следствие разрушения международной системы отношений?

— Да, это попытка США, Британии и ряда стран убрать ООН и устроить передел мира. Такая идея не устраивает народы. Появились новые локальные конфликты, огромное количество социальных противоречий.

Европейское благополучие связано с влиянием коммунизма. Все классовые реформы на Западе произошли эволюционным путем, благодаря тому, что в России свершилась революция. Советская система была альтернативным путем развития мировой цивилизации.

Именно Советский Союз внес основной вклад в разгром фашизма, и социалистическая система стала популярна во всем мире.

Крупные финансовые состояния и капиталистические государства не могли этого допустить.

— После распада Советского Союза долго ли еще мир будет в состоянии турбулентности?

— Сейчас появился другой полюс — Китай, который за короткое время показал миру альтернативный путь развития в экономике, в социальной сфере. Китай занял нишу, которую занимал раньше Советский Союз, с учетом наших ошибок.

— В Китае правит компартия. Это не мешает Китаю двигаться вперед. Хотя у Лукашенко мешает. Почему?

— У Лукашенко авторитаризм: один человек диктует условия обществу. В Китае тоталитаризм: политическая партия диктует условия обществу.

Коллективное руководство сильнее, чем один монарх, потому что авторитарный лидер не может воспроизводиться, а партия может.

Руководство КПСС воспроизводилось и не меняло курс на 180 градусов. У авторитарного лидера проблема в том, что он может быть молодцом, но потом он уходит, и сразу начинаются попытки перераспределения полномочий.

Югославская модель социализма была очень интересной. Мне кажется, агрессивное отношение Запада к Югославии подталкивалось желанием искоренить эту модель. Уровень жизни в Югославии был не ниже, чем в Австрии, ГДР. Поэтому же была уничтожена государственность в Ливии: Каддафи показал альтернативу развития нищей африканской страны (нищей с точки зрения неграмотности населения, технологий) по пути верного распределения ресурсов.

— Получается, маленьким не позволено быть примером? Нам навязывают модели крупные державы — США, Россия и Советский Союз, Евросоюз. Выход есть из этого?

— Сильный пожирает слабого. Выход в том, что мир должен быть биполярным. На Земле два полюса, Северный и Южный. Сейчас полюса — США и Китай. Россия пока находится на уровне региональной державы. Мы не можем разобраться с Украиной, Белоруссией, своими соседями. Мы время от времени пытаемся выйти на международный уровень, но нельзя считать наше влияние глобальным.

— В турбулентном мире выиграла компартия Китая?

— У Китая пока длится экспансия. Так как они связаны с мировой экономикой, для них турбулентность невыгодна.

В Китае существует несколько институтов по изучению опыта Советского Союза.

Политическая элита Китая понимает, что даже самая крупная и универсальная политическая система, такая как Советский Союз, может рассыпаться. Сотрудники этих институтов изучают наши газеты, движения, экономику, высказывания лидеров, партийные конференции. И говорят, какие были ошибки. Дальше власть учитывает опыт Советского Союза.

Идеология всегда стремится к господству, даже ЛГБТ-сообщество. Вот шаги любой группы меньшинств: первое — чтобы о них хотя бы узнали; второе — чтобы их приняли, сделали равными; третье — установить свою диктатуру и сохранить ее.

— Классическое окно Овертона.

Динозавры вместо драйверов

— Сейчас говорят о цифровой демократии, цифровом обществе. Китай уже занимается этими технологиями.

— Система, о которой писал Оруэлл, уже с нами. Сейчас в мире произошла такая концентрация ресурсов финансовых, политических, информационных в нескольких корпорациях, что они стали сильнее почти любого государства.

Выросли огромные монстры, финансово-промышленные корпорации, которые тяготятся традиционной моралью.

Поэтому глобальные корпорации будут диктовать условия миру сами или через правительства.

— Наша политическая система может ответить на внешнее вмешательство и победить в борьбе с корпорациями?

— Стратегически мы проигрываем. Союз глобальных финансовых корпораций настолько мощный во всех сферах, что наша убогая политическая система неконкурентоспособна. Если, конечно, Путин не сделает гениальную рокировку. Он, наверное, понимает, что политическая система пришла к логическому завершению. Мы пока конкуренцию глобальную выиграть не можем при всей своей любви к родине. Нынешняя политическая и экономическая система должна начать резкое реформирование. Власти должны понять:

нынешний консенсус закончен. После Крыма большинство принимало политическую систему. После пенсионной реформы, экономических, социальных вызовов власть уже не справляется; система, где 5% живут сверхбогато, а 90% нищие, невозможна. 20 миллионов по официальным данным у нас за чертой бедности, семь лет подряд падают абсолютные доходы населения. Деградация в образовании, во всех социальных сферах.

Это рано или поздно будет использовано внешними и внутренними игроками для дестабилизации и разрушения страны.

Крупные государственные корпорации на начальном этапе были драйверами, а сейчас они динозавры.

Если терпеливых и трудолюбивых белорусов смогли раскачать на радикальные действия, то у нас может полыхнуть еще круче, учитывая противоречия:

религиозные,

национальные,

территориальные,

социальные.

— Как должна перестроиться российская политическая система?

— Во-первых, нужны президентские, парламентские выборы, перезагрузка местного самоуправления. Во-вторых, восстановление социальной справедливости:

прогрессивная шкала налогообложения,

отмена пенсионной реформы,

увеличение социальных гарантий и социальных программ, которые сейчас урезаются,

вложения в медицину,

вложения в образование,

социальные лифты,

национализация элиты, о которой говорил Путин.

Нужна революционная чистка элиты, которая физически не может ничего сделать в нашей стране, потому что:

ориентируется на Запад,

деньги держит на Западе,

видит будущее свое и своих детей только на Западе.

Сделал коалиционное правительство, систему управления с опорой на политическую партию. Мы должны идти к демократическому социализму. Если первые шаги не будут сделаны эволюционным путем из чувства самосохранения, то они будут сделаны революционным путем.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова