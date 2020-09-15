Георгий Фёдоров: "Проблема Лукашенко – это проблема де Голля"

Кто и почему устраивает уличные протесты в Белоруссии и в чём причины раскола общества в США, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Шатрову председатель движения "Гражданская солидарность" Георгий Фёдоров.

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Система будет разрушена

— Георгий, почему в Белоруссии начались протесты? Там плохо жили люди?

— Я бы сравнил Белоруссию с режимом де Голля. Он тоже подросшему поколению надоел. Потому что они уже другие. В 1968 году началась революция. Просто для них он уже был замшелым диктатором. Но молодёжь, которая бузила, потом вписалась в истеблишмент, в бизнес.

Это проблема не только Лукашенко. Это проблема Путина, Каддафи, любых авторитарных лидеров, которые долго находятся у власти.

Мы с тобой помним, что было в 1990-х, понимаем, что такое перестройка, к чему она может привести. У нас уже есть прививка от перемен.

Мы хотим перемен, но понимаем, что они могут привести к худшему результату, чем был до этого. Поэтому скептически смотрим на людей, которые пытаются призвать к переменам. А молодёжь выросла при Путине, она ничего другого не знала. Кто сейчас бузит в Белоруссии? В большинстве своём молодёжь. Они выросли при Лукашенко и ничего больше не знали, ездили на Запад, в Польшу, Германию.

Там есть, конечно, вкрапления сегментов общества, которым Лукашенко надоел. Его базовые избиратели стали выступать против него: рабочие, некоторые госслужащие, работники предприятий. Впервые в жизни они вышли единым фронтом против него.

— Им-то что надо? Неужели "надоел" — это серьёзный мотив?

— Политика — это не рациональное. Это эмоции, в какой-то степени религия. Интересна методика манипуляций на любых выборах. Просто у нас более примитивно. В США более виртуозно и классически. Но везде по одной схеме. Сначала эмоциональный накал, люди очаровываются, потом происходит разочарование. Человек уходит. Потом новый по тем же шаблонам, только с новыми технологиями, проходит тот же путь. И люди эту наживку глотают из цикла в цикл.

То же самое можно сказать и про Лукашенко с Путиным. Рационально люди понимают, что перемены могут привести к худшему. Но эмоционально они выступают за перемены, потому что человек стремится к переменам, он не может находиться в статическом состоянии, он деградирует. Если он находится долго в изоляции, у него начинает крышу рвать.

— Это дискуссия по поводу денег и власти или ещё возникает тема "надоел"?

— Тема денег и власти — для тех людей, которые понимают, что такое власть и что такое деньги.

Но те, кто идёт на протесты, подставляют свои головы под дубинки не за деньги, а за идеи. Конечно, ими манипулируют те, кто знает, ради чего это происходит.

Любые революции приводили к смене правящего класса, а не какой-то группировки. Например, Октябрьская революция в России, на Кубе и так далее. Но на Украине была не классическая революция, а революция части общества против политической группировки. В Белоруссии классическая буржуазная революция. Эта система не останется. Она будет разрушена, и на её базе создадут парламентскую систему, новую Конституцию. Лукашенко и его политический истеблишмент уберут полностью.

У любых выборов есть главная болезненная вещь, называемая легитимностью. Если люди благодаря:

манипуляциям,

технологиям,

ошибкам власти,

фальсификациям

не поверят в легитимность власти, ничего не убедит общество в обратном.

— Ты согласен с тем, что 30 лет там была заморозка советского проекта?

— Нет, Лукашенко выстроил государственный капитализм. Пенсионная реформа была там проведена раньше. Налог на бездетных и на безработицу там должен был быть. Рабочие работают по годовому контракту — это далеко не социализм.

Российский Трудовой кодекс более социалистический, чем белорусский.

Просто Лукашенко действительно сохранил предприятия, выстроил хорошую экономику с точки зрения своих интересов. Есть определённые социальные гарантии. Самое главное — это гарантия на труд. То есть у нас ты можешь жить в деревне и до тебя нет никому дела, и не факт, что ты трудоустроишься, а у них система такая, что ты должен работать. Элементы Советского Союза там есть. Параллельно Лукашенко серьёзно использовал советскую эстетику, ностальгию и с виду советскую государственность с колхозами, кооперацией, символикой. Но это не советская Белоруссия.

Проблема в том, что Лукашенко стал опираться только на государственный аппарат и правоохранительные органы. Он не стал создавать партию, которая бы несла политические ценности, на которую он мог, например как Эрдоган, опираться даже в случае переворота.

Линия партии

— В США общество тоже раскололось по поводу прежней легитимности и прежних президентских выборов.

— Общество в США вообще больное. Объясню почему. На политической арене появились люди, которые откровенно призывали к политической революции:

Трамп,

Сандерс.

Многие политически ангажированные финансовые группировки были вынуждены этому подчиниться. Occupy Wall Street — чисто левое движение, которое против сверхбогатых. Берни Сандерс открыто говорит: "Я социалист". Он был на начальном этапе левым, который не представлял, что может стать кандидатом на президентский пост. Хоть он пенсионер, но вокруг него огромное количество молодёжи. То же самое Трамп. Он шёл с лозунгом "Политическая революция против правящего класса". Но справа. Это поляризовало общество. До окончательного раскола далеко, потому что там система не настолько унитарна, как у нас. Люди, которые строили американскую систему, были не глупцами. Ввели непрямые выборы президента, систему выборщиков. Все штаты имеют равное представительство. Кроме того, раньше на Западе территорию серьёзно контролировал криминалитет. Чтобы условная мафия не могла поставить президентом своего человека, в США нет вертикальной системы управления. Президент должен идти в том направлении, которое выработала партия.

Есть стратегическая линия развития США, которая не меняется с момента их основания. От смены президента ничего не зависит.

В Советском Союзе тоже так было. Кто бы генсеком ни стал, все равно он должен был придерживаться линии, которую заложили основатели Советского Союза.

— Да. Но теперь перемены происходят даже в традиционных США?

— Там радикализация имеет элементы гражданской войны на улицах. Но учитывая экономическую мощь, политическую систему США, внутренний консенсус элиты, считаю, что противостояние не приведет к тотальному развалу или видоизменению системы.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова