Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Почему в России число регионов-доноров стремится к нулю

Сейчас как-то и кем-то выстаивается региональная политика в России (если, конечно, таковая вообще есть)? Почему в России из десятков регионов-доноров осталось всего 13, и их число продолжает сокращаться? Зачем нужно беспредельная налоговая централизация? Почему у регионов нет смысла развивать экономику, а для местных властей — это вообще только лишние расходы?

Почему власти не понимают, что проблемы надо решать комплексно, а не в отдельных сферах и точках? Будут ли снова федеральные программы по комплексному развитию регионов? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Правда. Ру ответил генеральный директор Международного центра развития регионов Игорь Меламед.

— Игорь Ильич, ваши предложения о необходимости комплексных государственных программ для регионов доходят до власти? Возможно ли возвращения к такой системе в ближайшее время?

— Они время от времени звучат на различных совещаниях и до власти, конечно, доходят, так же, как и аргумент о том, что давайте все-таки поделимся НДС хотя бы в какой-то степени с регионами. Но концентрация налогов в федеральном центре позволяет, как считает федеральный центр, распределять их по территории страны. Сейчас у нас — всего 13 регионов-доноров. Хотя доноров может быть намного больше.

Гонять деньги туда обратно — себе дороже

Просто сегодня налоговая система такова, что доноры в итоге получают мало, много зарабатывать невыгодно. Сделаем немножко другое распределение налогов — может оказаться, что доноров — много.

Можно не гонять деньги туда-обратно и смотреть, сколько денег регион перечисляет в федеральный бюджет и сколько потом получает оттуда. Надо сбалансировать это сразу, чтобы регион был заинтересован в том, чтобы налогов было больше.

Сегодня особого стимула форсировать производство на своей территории нет. Конечно, вы будете собирать больше налогов, но при этом у вас будут уменьшаться те же дотации. Поэтому в итоге собственный бюджет будет меняться очень мало.

Есть небольшие механизмы, которые позволяют немножко увеличивать свой бюджет, но очень незначительно. Грубо говоря, если вы увеличите сбор с территории в два раза, то ваш бюджет увеличится всего-навсего процентов на десять. Это — совершенно несопоставимые величины.

Производство на местах — себе дороже

А если брать муниципалитеты, то для них новые производства зачастую и являются только бюджетным бременем, потому что вся инфраструктура ляжет на муниципалитет. А это — содержание дорог, людей, которые будут работать на этом производстве, жилье, школы, клиники и так далее.

Все это будет на местном самоуправлении, а налогов по существу не даст. Для муниципалитета — вообще почти ничего не прибавится. Муниципалитет сегодня получает чуть больше десяти копеек с рубля налогов.

Регионы — немного побольше имеют. Но основная доля налогов, конечно, уходит в центр. А если компании еще не зарегистрированы на данной территории, то вообще непонятно, зачем нужно это производство. Налогов это не увеличит нисколько, а инфраструктуру и, следовательно, расходы, резко увеличит.

Занятость людей — вопрос важный. Но ведь тоже далеко не всегда это люди, которые здесь живут. Многим людям придется перебираться за производством, специалистам и прочим. Опять — проблемы.

Местным и региональным властям нужно решать те проблемы, которые действительно есть, а не какие-то дополнительные проблемы создавать. Вот надо построить предприятие — давайте смотреть все комплексно: работа, жилье, социальные услуги, средства доставки.

Если смотреть и решать в комплексе, то нужно, чтобы от этого была выгода всем. Получает выгоду от этого муниципалитет, регион и федерация, есть хорошая коммерческая составляющая, получается, что все — в выигрыше, тогда это — действительно хороший, выгодный для всех проект.

— Мы говорим о крайней централизации управления. Есть ли какой-то план строительства крупнейших промышленных предприятий? Кто решает, какие и где заводы строить?

— Схемы размещения производительных сил на территории страны у нас нет уже с советских времен. Из-за этого и возникают многие проблемы. Есть примеры, когда железную дорогу построили в 2005 году, а электроэнергию еще не провели до сих пор. Поэтому невозможно осваивать крупнейшие месторождения.

Пока такого проекта нет, и такие вопросы решаются по мере выгодности тем или другим крупным монополиям, государственным корпорациям. В первую очередь, сегодня они определяются именно удобством расположения для тех компаний, которые в состоянии это реализовать.

— Действительно необходимо обеспечить комплексное и сбалансированное развитие регионов и всей страны. Но ни по одной из таких достаточно комплексных программ почему-то нет финансирования. Как так?

— Я всегда говорил о комплексном развитии конкретного региона, и что эти вопросы, конечно, надо рассматривать и увязывать с другими регионами, чтобы они не конкурировали между собой за одной и то же.

Нужен план, а не латание дыр

У нас есть вполне выстроенная вертикаль власти, для того чтобы такие вопросы не возникали. Есть

  • регионы и федеральные округа,
  • федерация в целом,
  • федерации в министерстве, которые не должны допускать таких ситуаций.

Все это есть.

Нет решения конкретных проблем в регионах. Нужно, чтобы решались не отдельные задачи в каких-то сферах, как это происходит сейчас, а было именно развитие регионов в комплексе.

В свое время такая хорошая федеральная комплексная программа была, например, по Татарстану. Она больше всего и обеспечила ему рывок в развитии. Ростовская область имела свою активную федеральную программу. Ее последствия положительно сказываются до сих пор. Везде, где были такие программы реализованы, можно легко определить, это просто сразу видно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы россия москва игорь меламед инна новикова
Новости Все >
В США разработали датчик для проверки качества продуктов
В Петербурге полиция задерживает уличных музыкантов
В Крыму прошли учебные сборы водолазов МЧС
МВД подготовило новые правила сдачи экзамена на водительские права
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Футболистов "Уфы" не выпускают из аэропорта Саранска
В Иркутской области мужчина убил трёхлетнего сына сожительницы
Тедеско хочет отправить "Спартак" в поход по Сибири
Средиземноморская диета защитит от развития ревматоидного артрита
IBU не включил Россию в календарь Кубка мира по биатлону
Последние материалы
В Петербурге полиция задерживает уличных музыкантов
Что будет с водными ресурсами?
Почему в России число регионов-доноров стремится к нулю
Как дизайнеры Nike совместили историю и прогресс в выездной форме Ливерпуля 2020/21
В Крыму прошли учебные сборы водолазов МЧС
МВД подготовило новые правила сдачи экзамена на водительские права
Какие можно сделать выводы из избирательной кампании-2020
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Футболистов "Уфы" не выпускают из аэропорта Саранска
Сплав с эффектом памяти формы поможет преодолеть космические расстояния
Популярное
Общество
МВД разыскивает вероятную отравительницу Навального Марию Певчих

МВД ведет поиск Марии Певчих, которая была в числе людей, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири.

МВД разыскивает вероятную отравительницу Навального Марию Певчих
Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков
Мир. Новости мира
Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков
Общество
Новые подробности: Навальный заговорил
Мир. Новости мира
Кто мог запустить протесты в Белоруссии по оценке профессора МГИМО
Любовь Степушова Сербы поддержали Захарову в ее совете Вучичу Любовь Степушова Игорь Буккер Метеорит откроет правду о происхождении жизни на Земле Игорь Буккер Василий Амирджанов Заявления Лукашенко﻿ отобрали хлеб у сатириков Василий Амирджанов
Комментарии
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Впереди, на лихом коне: в Киеве призвали к наступлению на Крым
Разобраны возможные санкции США "за Навального"
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Русичи нанимали викингов за валюту
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
России не нужны предлагаемые Таллином отношения
Зачем США передвигают ядерное оружие к границам России
Русичи нанимали викингов за валюту
Зачем США передвигают ядерное оружие к границам России
Кончаловский: дестал﻿инизация — это примитивное решение Хрущева
Коломенские полицейские уничтожили более тысячи кустов конопли
Кто мог запустить протесты в Белоруссии по оценке профессора МГИМО
"Проблема" Бузовой – новый успех
Елизавета Боярская: маски снимаем только перед сценой
Суровые годы: банкиры сообщили о начале "эпохи беспорядка"
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Аббас Джума: "Россия спасла Сирию"
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников