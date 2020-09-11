Почему в России число регионов-доноров стремится к нулю

Сейчас как-то и кем-то выстаивается региональная политика в России (если, конечно, таковая вообще есть)? Почему в России из десятков регионов-доноров осталось всего 13, и их число продолжает сокращаться? Зачем нужно беспредельная налоговая централизация? Почему у регионов нет смысла развивать экономику, а для местных властей — это вообще только лишние расходы?

Почему власти не понимают, что проблемы надо решать комплексно, а не в отдельных сферах и точках? Будут ли снова федеральные программы по комплексному развитию регионов? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Правда. Ру ответил генеральный директор Международного центра развития регионов Игорь Меламед.

— Игорь Ильич, ваши предложения о необходимости комплексных государственных программ для регионов доходят до власти? Возможно ли возвращения к такой системе в ближайшее время?

— Они время от времени звучат на различных совещаниях и до власти, конечно, доходят, так же, как и аргумент о том, что давайте все-таки поделимся НДС хотя бы в какой-то степени с регионами. Но концентрация налогов в федеральном центре позволяет, как считает федеральный центр, распределять их по территории страны. Сейчас у нас — всего 13 регионов-доноров. Хотя доноров может быть намного больше.

Гонять деньги туда обратно — себе дороже

Просто сегодня налоговая система такова, что доноры в итоге получают мало, много зарабатывать невыгодно. Сделаем немножко другое распределение налогов — может оказаться, что доноров — много.

Можно не гонять деньги туда-обратно и смотреть, сколько денег регион перечисляет в федеральный бюджет и сколько потом получает оттуда. Надо сбалансировать это сразу, чтобы регион был заинтересован в том, чтобы налогов было больше.

Сегодня особого стимула форсировать производство на своей территории нет. Конечно, вы будете собирать больше налогов, но при этом у вас будут уменьшаться те же дотации. Поэтому в итоге собственный бюджет будет меняться очень мало.

Есть небольшие механизмы, которые позволяют немножко увеличивать свой бюджет, но очень незначительно. Грубо говоря, если вы увеличите сбор с территории в два раза, то ваш бюджет увеличится всего-навсего процентов на десять. Это — совершенно несопоставимые величины.

Производство на местах — себе дороже

А если брать муниципалитеты, то для них новые производства зачастую и являются только бюджетным бременем, потому что вся инфраструктура ляжет на муниципалитет. А это — содержание дорог, людей, которые будут работать на этом производстве, жилье, школы, клиники и так далее.

Все это будет на местном самоуправлении, а налогов по существу не даст. Для муниципалитета — вообще почти ничего не прибавится. Муниципалитет сегодня получает чуть больше десяти копеек с рубля налогов.

Регионы — немного побольше имеют. Но основная доля налогов, конечно, уходит в центр. А если компании еще не зарегистрированы на данной территории, то вообще непонятно, зачем нужно это производство. Налогов это не увеличит нисколько, а инфраструктуру и, следовательно, расходы, резко увеличит.

Занятость людей — вопрос важный. Но ведь тоже далеко не всегда это люди, которые здесь живут. Многим людям придется перебираться за производством, специалистам и прочим. Опять — проблемы.

Местным и региональным властям нужно решать те проблемы, которые действительно есть, а не какие-то дополнительные проблемы создавать. Вот надо построить предприятие — давайте смотреть все комплексно: работа, жилье, социальные услуги, средства доставки.

Если смотреть и решать в комплексе, то нужно, чтобы от этого была выгода всем. Получает выгоду от этого муниципалитет, регион и федерация, есть хорошая коммерческая составляющая, получается, что все — в выигрыше, тогда это — действительно хороший, выгодный для всех проект.

— Мы говорим о крайней централизации управления. Есть ли какой-то план строительства крупнейших промышленных предприятий? Кто решает, какие и где заводы строить?

— Схемы размещения производительных сил на территории страны у нас нет уже с советских времен. Из-за этого и возникают многие проблемы. Есть примеры, когда железную дорогу построили в 2005 году, а электроэнергию еще не провели до сих пор. Поэтому невозможно осваивать крупнейшие месторождения.

Пока такого проекта нет, и такие вопросы решаются по мере выгодности тем или другим крупным монополиям, государственным корпорациям. В первую очередь, сегодня они определяются именно удобством расположения для тех компаний, которые в состоянии это реализовать.

— Действительно необходимо обеспечить комплексное и сбалансированное развитие регионов и всей страны. Но ни по одной из таких достаточно комплексных программ почему-то нет финансирования. Как так?

— Я всегда говорил о комплексном развитии конкретного региона, и что эти вопросы, конечно, надо рассматривать и увязывать с другими регионами, чтобы они не конкурировали между собой за одной и то же.

Нужен план, а не латание дыр

У нас есть вполне выстроенная вертикаль власти, для того чтобы такие вопросы не возникали. Есть

регионы и федеральные округа,

федерация в целом,

федерации в министерстве, которые не должны допускать таких ситуаций.

Все это есть.

Нет решения конкретных проблем в регионах. Нужно, чтобы решались не отдельные задачи в каких-то сферах, как это происходит сейчас, а было именно развитие регионов в комплексе.

В свое время такая хорошая федеральная комплексная программа была, например, по Татарстану. Она больше всего и обеспечила ему рывок в развитии. Ростовская область имела свою активную федеральную программу. Ее последствия положительно сказываются до сих пор. Везде, где были такие программы реализованы, можно легко определить, это просто сразу видно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев