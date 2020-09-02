Новые партии — новая "угроза"?

До единого дня голосования осталось полторы недели. В этом году в выборах принимает участие несколько новых партий. В связи с чем идет определенная дискуссия о их роли и месте в современной политической системе России.

Впервые на сцене: новые партии

Напомним, 13 сентября в 18 российских регионах пройдут выборы губернаторов. Здесь новые партии — "Зеленая Альтернатива", Партия прямой демократии, "Новые люди" и другие — практически никак не задействованы. Основное их внимание сосредоточено на выборах на выборах в законодательные собрания 11 субъектов РФ) и в горсоветы региональных столиц (выборы пройдут в 22 из них).

Стоит заметить, что когда речь идет о внимании, то это вовсе не означает, что новые партии стараются охватить все регионы, в которых проходят выборы. Пожалуй, здесь можно отметить "Новых людей", которую создали основатели Faberlic Алексей Нечаев и Александр Даванков.

Господин Нечаев развил весьма бурную деятельность на политическом поприще, ездит по регионам, раздает интервью. Насколько это поспособствует успехам партии, станет понятно после подведения итогов голосования 13 сентября.

При этом надо заметить, что регистрация кандидатов на выборы для новых партий проходила отнюдь небезоблачно. Многие из них так и не были зарегистрированы.

Если вернуться к теме охвата регионов, что в полной мере на выборах представлены только четыре парламентские партии — "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Вообще же по состоянию на середину июля этого года в выборах имели право принять участие 41 политическая партия. Но такого разнообразия в реальных избирательных кампаниях не наблюдается.

Заметно участие Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, "Родины", Партии роста, "Яблока", "Патриотов России", "Коммунистов России", Коммунистической партии социальной справедливости.

В КПРФ две последние партии именуют не иначе как "спойлерами", но так происходит на выборах последние несколько лет. Так что не сказать, что здесь происходит нечто ранее невиданное.

Задача для новых партий

По факту же, в избирательной кампании участвуют порядка полутора десятков партий. Иногда, конечно, встречаются и куда более экзотические варианты. Например, Родная партия или "Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу". Но это именно что экзотика, говорить о каком-либо влиянии подобных организаций на избирательные кампании нет никаких оснований.

Но вернемся к новым партиям. На данный момент, у них есть вполне определенная задача. И заключается она вовсе не в том, чтобы ярко выступить на выборах, отнять голоса у "старых" партий.

Самое важное — получить депутатские мандаты в региональных парламентах. Это существенно, если учитывать выборы в Госдуму, которые должны пройти в следующем году. Партии, представленные в заксобраниях субъектов РФ, освобождаются от необходимости собирать подписи избирателей для участия в думских выборах.

Так что стимул для новых партий в нынешних выборах действительно есть. Но сейчас для "старых" партий, тем более парламентских, новые партии серьезными конкурентами не являются.