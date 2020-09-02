Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Антон Куликов

Новые партии — новая "угроза"?

Политика

До единого дня голосования осталось полторы недели. В этом году в выборах принимает участие несколько новых партий. В связи с чем идет определенная дискуссия о их роли и месте в современной политической системе России.

Новые партии — новая

Впервые на сцене: новые партии

Напомним, 13 сентября в 18 российских регионах пройдут выборы губернаторов. Здесь новые партии — "Зеленая Альтернатива", Партия прямой демократии, "Новые люди" и другие — практически никак не задействованы. Основное их внимание сосредоточено на выборах на выборах в законодательные собрания 11 субъектов РФ) и в горсоветы региональных столиц (выборы пройдут в 22 из них).

Стоит заметить, что когда речь идет о внимании, то это вовсе не означает, что новые партии стараются охватить все регионы, в которых проходят выборы. Пожалуй, здесь можно отметить "Новых людей", которую создали основатели Faberlic Алексей Нечаев и Александр Даванков.

Господин Нечаев развил весьма бурную деятельность на политическом поприще, ездит по регионам, раздает интервью. Насколько это поспособствует успехам партии, станет понятно после подведения итогов голосования 13 сентября.

При этом надо заметить, что регистрация кандидатов на выборы для новых партий проходила отнюдь небезоблачно. Многие из них так и не были зарегистрированы.

Если вернуться к теме охвата регионов, что в полной мере на выборах представлены только четыре парламентские партии — "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Вообще же по состоянию на середину июля этого года в выборах имели право принять участие 41 политическая партия. Но такого разнообразия в реальных избирательных кампаниях не наблюдается.

Заметно участие Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, "Родины", Партии роста, "Яблока", "Патриотов России", "Коммунистов России", Коммунистической партии социальной справедливости.

В КПРФ две последние партии именуют не иначе как "спойлерами", но так происходит на выборах последние несколько лет. Так что не сказать, что здесь происходит нечто ранее невиданное.

Задача для новых партий

По факту же, в избирательной кампании участвуют порядка полутора десятков партий. Иногда, конечно, встречаются и куда более экзотические варианты. Например, Родная партия или "Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу". Но это именно что экзотика, говорить о каком-либо влиянии подобных организаций на избирательные кампании нет никаких оснований.

Но вернемся к новым партиям. На данный момент, у них есть вполне определенная задача. И заключается она вовсе не в том, чтобы ярко выступить на выборах, отнять голоса у "старых" партий.

Самое важное — получить депутатские мандаты в региональных парламентах. Это существенно, если учитывать выборы в Госдуму, которые должны пройти в следующем году. Партии, представленные в заксобраниях субъектов РФ, освобождаются от необходимости собирать подписи избирателей для участия в думских выборах.

Так что стимул для новых партий в нынешних выборах действительно есть. Но сейчас для "старых" партий, тем более парламентских, новые партии серьезными конкурентами не являются.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники  target="_blank">в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы новые партии избирательная кампания единый день голосования
Новости Все >
На Ямале установили фотоловушки на упитанных моржей
Глава МИД Белоруссии оценил действия России и ситуацию в РБ
Дмитрий Медведев выступил против цифрового тоталитаризма
Виктор Медведчук: Зеленский совершает преступление против украинцев
Медоносные пчёлы использовали теорию вероятности для поиска нектара
Актриса Елена Яковлева: "Я разорвала график и потом мне стало легко"
Сергей Лазарев: я доволен, мне снова 18
Наташа Королёва: "Папуля мой, ты всегда в моём сердце!"
Дочь Юлии Началовой пошла в восьмой класс
За серп и молот в Бразилии грозит тюрьма
Последние материалы
Виктор Медведчук: Зеленский совершает преступление против украинцев
Эксперты: Белоруссия станет Крымом или Южной Осетией
Поддержат ли запрещенных АУЕ-шников "реальные" воры
Медоносные пчёлы использовали теорию вероятности для поиска нектара
Актриса Елена Яковлева: "Я разорвала график и потом мне стало легко"
Сергей Лазарев: я доволен, мне снова 18
Наташа Королёва: "Папуля мой, ты всегда в моём сердце!"
Дочь Юлии Началовой пошла в восьмой класс
За серп и молот в Бразилии грозит тюрьма
Оливковое масло продлевает жизнь - учёные
Популярное
Полезно знать
Мельница мифов: что означает SOS?

Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.

Мельница мифов: что означает SOS?
Мельница мифов: стрижка спасет от облысения
Полезно знать
Мельница мифов: стрижка спасет от облысения
Российский шоу-бизнес
Пугачёва расплакалась на школьной линейке
Общество
Вассерман: про белорусскую оппозицию и нашей эстраде
Любовь Степушова Зачем Москва повышает обороноспособность Киева и Тбилиси Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко при﻿знался в авторитаризме и захотел перемен Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как нам стать отличниками производительности труда Усам Оздемиров
Комментарии
Горбачёв и Лукашенко — чт﻿о общего при всей разнице
"Это конец": в Германии заявили о "низшей точке" в отношениях с Россией
Чего добились страны СССР за годы независимости
Дилемма Путина: или необратимая интеграция с Белоруссией, или он следующий
Чего добились страны СССР за годы независимости
Публицист Вассерман про белорусов, Мишу Ефремова и Алексиевич
Дилемма Путина: или необратимая интеграция с Белоруссией, или он следующий
Чего добились страны СССР за годы независимости
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
"Это конец": в Германии заявили о "низшей точке" в отношениях с Россией
Вассерман: про белорусскую оппозицию и нашей эстраде
Романчук: политический кризис в Белоруссии – это революция достоинства
Дилемма Путина: или необратимая интеграция с Белоруссией, или он следующий
Сергиенко: Навальный пропал из берлинской клиники "Шарите"
Романчук: политический кризис в Белоруссии – это революция достоинства
Чего добились страны СССР за годы независимости
Чего добились страны СССР за годы независимости
Публицист Вассерман про белорусов, Мишу Ефремова и Алексиевич
В Белоруссии провокаторы сработали профессиональнее, чем милиция?
Стало известно, сколько Ефремов заплатит Пашаеву
Дилемма Путина: или необратимая интеграция с Белоруссией, или он следующий
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников