Есть ли общие черты в выступлениях народа против ГКЧП и нынешних белорусских протестах? Какие у них кардинальные различия? Как относился народ к Горбачёву? Как белорусы ещё недавно относились к Лукашенко? Что и почему изменилось теперь? На эти и другие вопросы Вадима Горшенина в прямом эфире видеостудии "Правда.Ру" ответил генерал-майор безопасности Евгений Савостьянов.
Горбачёв и Лукашенко — что общего при всей разнице?
Читайте начало интервью:
Евгений Савостьянов: Как я закрыл ЦК КПСС
Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС
Конспиративная встреча перед последним съездом КПСС
— Евгений Вадимович, можно ли сравнить, наложить события, которые происходили в 1991 году, на нашу сегодняшнюю действительность, прежде всего на нынешние горячие протесты в Белоруссии? Не кажутся ли вам похожими эти ситуации?
— Совершенно непохожи, самое главное — по причинам и движущим силам. В Советском Союзе революция началась сверху. Кардинальные изменения власти проводили несколько лет. И только с конца 1988 года появилось революционное движение снизу.
Мы не видим никаких признаков революции сверху в Белорусии. Есть движение снизу, но оно в массе не является революционным. Ведь подавляющее большинство протестующих не хотят изменить политический строй. Они не хотят изменять отношения с Россией.
Просто они не хотят больше его видеть. Они прямо говорят: Надоел! Вот надоел — и всё.
Хотя, честно говоря, Лукашенко для страны сделал немало. Всё-таки 26 лет при нем формировалась белорусская государственность. Его даже можно в значительной степени назвать отцом белорусской государственности.
Конечно, всё это происходило и сформировалось в каком-то искаженном виде, несколько уродливом. Но у него есть несомненные достижения. 26 лет страна спокойно и размеренно становилась на ноги. Огромным его достижением является то, что он умудрялся доить Россию все эти годы, выклянчивать у нее деньги — выпрашивать, выбивать и так далее.
— Это говорит о его эффективности.
— Да, это — огромное политическое умение. Он всё время пудрил мозги нашим руководителям — сначала Ельцину, потом Путину — разговорами типа: "Да как же вы без меня?!", "Да я ж без вас никуда, я ж за вас…", "Дайте-ка мне ещё деньжат, подкиньте". "Да вот нефть подешевле, да газ подешевле, да таможенные пошлины уберите. Мы ж — вместе".
И в конце концов он всегда добивался огромных скидок и преференций. Да, Россия финансировала Белоруссию. Это — его достижение. Но он надоел белорусам. Надоела его диктатура.
Но и с этим, может быть, народ ещё бы смирился. Но те зверства, которые начали учинять его омоновцы — вот это, конечно, ситуация уже нетерпимая.
Почему он пошел на эту глупость? Ведь он — человек-то совсем не глупый. Почему он пошел на это крайне ошибочное решение, которое поставило его по сути дела в глазах международного сообщества и своих людей вне закона? Это — сложный вопрос.
Поэтому, возвращаясь к сравнению ситуаций тогда в СССР и сейчас в Белоруссии, очевидно, что сходства нет. Там была революция сверху, потом дополненная революцией снизу. Здесь — протестные движения при наличии полной консолидации верхов. Мы не слышали ни одного голоса в белорусских элитах против Лукашенко.
— Все-таки есть одна интересная относительно общая деталь в выступлении народа против ГКЧП и в связи с выборами президента Белоруссии. Ведь по большому счету, народ России и тогда ещё весь советский народ поддержали Ельцина и потом — после подавления путча, потому что ненавидели Горбачева.
Подобная ненависть у многих белорусов есть сейчас к Лукашенко и всей его власти. Плохо только то, что взамен ничего не предлагается. Ни у кого из протестующих нет адекватных лидеров, тем более хоть какой-то программы действий, ничего положительного, позитивного вообще нет, только ненависть и негатив. Это хорошо подходит для разрушения, но ничего хорошего так создать невозможно. Допустим, он уйдет. А что дальше-то?…
— Я бы все-таки был немножко более осторожен к сравнению Горбачева с Лукашенко. Я бы не сказал, что народ так уж ненавидел Горбачева. К нему было какое-то несколько другое отношение.
Чувства близкие к ненависти почему-то было практически у всех, особенно у женской части советского населения, по отношению к его супруге Раисе Максимовне. Я много ездил по стране, и хорошо знаю, что так было повсюду. К ней отношение было какое-то просто иррационально-негативное — ну вот крайняя злость.
А к нему сначала у многих было какое-то восхищение, потом — удивление, потом — утомление, а потом — просто пренебрежение, именно пренебрежение. А ненависти к Горбачеву не было.
Я хорошо помню эти реакции. Он был персонажем массы анекдотов, а анекдоты сочиняют не о тех, кого ненавидят, а про тех…
— …над кем смеются.
— Да — над кем смеются. Примерно так же, по крайней мере, не было ненависти, еще недавно и по отношению к Лукашенко. Даже в начале протестов у подавляющего большинства ненависти не было. Она присутствовала только у каких-то маргиналов. У народа просто именно усталость от него была.
Ненависть появилась, когда появились избиваемые люди, когда силовики стали всех подряд таскать, лупить и так далее. Вот тогда появилась ненависть к нему уже как к жестокому диктатору, врагу народа, можно сказать.
Беседовал Вадим Горшенин
Подготовил Юрий Кондратьев
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.