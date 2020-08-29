Конспиративная встреча перед последним съездом КПСС

После августовских событий был закрыт комплекс зданий ЦК КПСС, революция и контрреволюция сверху была завершена. Пошло мощное развитие уже начавшейся революции снизу. Защищали ли коммунисты свою идеологию? Остались ли вообще к тому времени настоящие убеждённые коммунисты? Или уже давно в партию вступали только ради карьеры? О скрытых моментах всем известных событий в прямом эфире видеостудии "Правда.Ру" Вадиму Горшенину рассказал генерал-майор безопасности Евгений Савостьянов.

Читайте начало интервью:

Евгений Савостьянов: Как я закрыл ЦК КПСС

Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС

— Евгений Вадимович, получается, что когда вы закрывали ЦК КПСС, объявили по громкой связи, что все должны покинуть здание на Старой площади, никто не встал на его защиту, не защитил эту идеологию, свои принципы? Что было в глазах этих людей? Как они покидали свои кабинеты?

— Ситуация была даже более драматичная. В этот момент шло общепартийное собрание аппарата ЦK КПСС на Старой площади. Обсуждался вопрос, как им действовать в новой политической обстановке. И тут неожиданно включаются динамики и раздается мой мягкий голос.

Они моментально закрывают собрание и бегут по кабинетам, собрать свои личные вещи, а самое главное — колбасу и копченую рыбу, чтобы убежать с ними вовремя. Ни малейшего желания обсуждать какую-то идеологию не было. К этому моменту партия выродилась окончательно. Все их принципы — урвать дефицит в спец-буфере.

— Деградировала. А мы все были воспитаны на том, что партия для народа, коммунисты — всегда впереди. Во время войны был клич: "Коммунисты, вперед!" Теперь же сами ответственные сотрудники центрального штаба просто все сразу сдали, и еще, наверное, прятали глаза долу, уходя оттуда тихонечко.

— Их мечта была, чтобы никто не узнал о том, что они в партии состояли, а вы говорите — прятали глаза долу. Нет. И во время войны-то роль Компартии была минимальной. — Ни одного съезда КПСС и даже ни одного пленума ЦК за все годы войны не было проведено. Партия была просто неким придатком, а потом — даже обузой для действий военных.

Если до 1941 года можно говорить о личной диктатуре Сталина, то с 1941 года была чисто военная диктатура, а роль партийных органов была минимальна. Где-то может кто-то и кричал: "Коммунисты, вперед!", но это, если такое и было, то в единичных случаях, просто потом была на этом создана легенда.

Ведь потом, чтобы издать мемуары военачальников, они должны были обязательно получить разрешение идеологического отдела ЦК. Мемуары Жукова долго не выпускали именно потому, что про партию там практически ничего не было. По мнению коммунистических идеологов, роль партии была принижена в этих мемуарах.

Говорили — партия, подразумевали — карьера

А к 1991 году, конечно, партия практически для всех стала только элементом продвижения по служебной лестнице. Не будешь в партии — не поднимешься. Я в партии не состоял, а многие люди шли в партию только для того, чтобы сделать карьерный рывок. В этом смысле, кстати, для меня Ельцин был определенным исключением.

Летом 1991 года проходил последний съезд КПСС. Уже перед ним было ясно, что Ельцина не изберут ни в Политбюро, ни в ЦК. Тогда на даче Научно-промышленного союза в Серебряном Бору состоялась конспиративная встреча, на которой обсуждалось, что в такой ситуации делать Ельцину на съезде.

Там были — Ельцин, Попов, Собчак, Станкевич и я. Когда мы обсуждали вопрос, что ему надо выходить из КПСС, я в какой-то момент поймал себя на мысли, что вижу перед собой человека, ушедшего в сторону от обсуждения этих тактических вопросов. Я вдруг понял, что вижу людей, для которых КПСС — просто карьерный инструмент.

А для него это, вообще-то говоря, было делом жизни. Он с самой молодости был с этой партией связан, поэтому для него это было совсем непростое решение. Хотя для большинства моих знакомых — в партии был, билет сжег, побежал дальше.

— Гавриил Попов был таким же. Он был убежденным коммунистом, на мой взгляд. Много публиковался в "Правде".

— 1 декабря 1988 года был принят закон СССР о Съезде народных депутатов и о выборах на Съезд народных депутатов. Если до того в стране проходила чистой воды революция сверху по инициативе Горбачева, то с этого момента началось зарождение революции снизу.

Вскоре после начала таких революционных перемен, Попов выдвинул соответствующие тезисы. Попов тогда стал депутатом СССР от научно-промышленных и научно-технических обществ, и он выдал тезисы "3-Д". Декоммунизация там стояла на первом месте.

Поэтому называть его правоверным коммунистом после этого как-то язык не поворачивается. У меня уже тогда создалось впечатление, что вся московская интеллигенция к этому моменту состояла в Коммунистической партии только по соображениям, а не по убеждениям.

Августовский путч и его провал, другие события 1991 года завершили революцию сверху и осталась только революция снизу.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев