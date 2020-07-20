Васильев: США считают, что СССР развалился из-за гонки вооружений

Почему США выходит из договора СНВ-3 и кто такой маршал Биллингсли, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Сергеевич Васильев.

А есть ли потенциал?

— Владимир Сергеевич, Сергей Лавров на "Примаковских чтениях" заявил, что США уже приняли решение о выходе из Договора о стратегических наступательных вооружениях (третий вариант договора), из последнего двухстороннего соглашения о контроле над ядерными вооружениями. США вышли ранее из Договора о ракетах средней и малой дальности, из договора "Открытое небо", который контролировал то, что происходит в данной стране. Договор СНВ-III действовал с 5 февраля 2011 года и предусматривал сокращение стратегических ядерных боезарядов до 1550 единиц и стратегических носителей межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц. Срок истекает в феврале 2021 года. Он допускает продление на 5 лет. Почему американцы не хотят его продлевать?

— Все остальные проблемы у нас перешли в разряд конфронтации, а эта еще остается в разряде договоренностей. Когда встал вопрос о спецпредставителе США по вопросам контроля над вооружением, ключевой проблеме российско-американских отношений, то фигура маршала Биллингсли вызвала большую реакцию в сенате США: мол, кого назначают. Он никогда не имел отношения к проблеме стратегических вооружений. В администрации Буша в 2002–2008 годах он занимался обеспечением прав человека. Главным образом смотрел за содержанием террористов на базе Гуантанамо. Потом республиканская администрация канула в лету, пришла демократическая администрация Обамы. Биллингсли ушел в частный сектор, занимался экономическими проблемами. Но вот вернулась в Вашингтон республиканская администрация Трампа, и Биллингсли назначают замминистра финансов по финансовому контролю за террористическими группами.

Американцы всегда считали, что с терроризмом лучшего бороться не военными средствами, а экономическими: перекроешь все каналы финансовой подпитки — глядишь, террористы сами и помрут.

Вдруг этого человека перебрасывают на проблему контроля над вооружением. И даже у наших специалистов на назначение Биллингсли была такая реакция: у республиканцев кадровый голод, некого назначать, принцип один — лояльность к Трампу.

Но этот подход только на первый взгляд якобы не отражал нового американского подхода к проблеме гонке вооружений. В выступлениях Биллингсли в американских аналитических центрах было указано, что это назначение не является случайным, более того, оно отражает американский подход к пониманию, что сегодня ставятся акценты гонки вооружений. Американцы в свое время считали, что Советский Союз развалился, потому что не выдержал гонки вооружений: невозможность поддерживать военные расходы на прежнем уровне паритета с США привела к печальным экономическим последствиям. Этот подход применительно уже к современной России и изложил Биллингсли. 22 мая он дал большое интервью одному из легковесных изданий в Вашингтоне, где изложил философский американский подход к гонке вооружений с Россией. В мае уже начались мировые экономические трудности, к тому же в России:

падение ВВП не скрывалось нашими официальными органами,

коронавирусная эпидемия достигла пика в России,

цены на нефть падали.

Биллингсли сказал, что по экономическим соображениям современная Россия вряд ли потянет новые этапы гонки вооружений, поэтому нам не нужны эти договоры, отсутствие договора не приведет к тому, что начнется бесконтрольная гонка вооружений, совсем даже наоборот. У России таких возможностей не будет, поэтому те возможности, которые есть сейчас, в лучшем случае и останутся. И даже если Россия начнет наращивать или модернизировать свой стратегический, ядерный потенциал и средства доставки (ракеты и стратегические бомбардировщики), то больших возможностей у нее по наращиванию и носителей, и числа боеголовок нет. В отличие от США, у которых пока этих ресурсов достаточно.

Создание потенциалов для взаимного уничтожения мы прошли в 1960-70-е годы. Сегодня на первый план выходит вопрос экономического изматывания. Биллингсли сказал, что американцы сегодня не очень заинтересованы в увеличении стратегических носителей:

стратегических бомбардировщиков,

атомных подводных лодок,

межконтинентальных баллистических ракет.

США больше интересуют нестратегические ядерные силы. На первое место выходит экономика, и она все будет определять. А сколько ракеты могут лететь: 10 или 15 тысяч километров, большого значения не имеет.

Вам не надо — и нам тоже

— Мне непонятно, как наша дипломатия пытается переубедить американцев в том, что мы не очень-то и плохие?

— Очень хороший вопрос. Я в данном случае ссылаюсь на Рябкова, который у нас главный переговорщик, и на самого Лаврова. Дело в том, что еще до начала экономических трудностей, в конце 2019 года, Путин заявил, что мы выступаем за немедленное продление этого договора. Американцы это тоже заметили. Не то Помпео, не то Биллингсли заявил: российская сторона должна нам объяснить, почему она так заинтересована в продолжении договора. И наша тональность, как вы заметили, изменилась. Лавров заявил, что нам не в большей степени этот договор нужен, чем американцам.

Если американцы не считают, что его надо продлевать, российская сторона отвечает симметрично: тогда и нам он тоже не очень нужен.

Это взаимное соглашение, общая забота о нашей безопасности в глобальном масштабе. Но если американцы не считают, что должны пройти свою половину пути, то почему они перекладывают на нас свои заботы.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова