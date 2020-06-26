Константин Кала﻿чев: легитимизация поправок — это доверие, а его нет

1 июля — день голосования по поправкам в Конституцию России. Это — технический выходной, чтобы россияне успели проголосовать, или действительно значимое событие, которое изменит жизнь страны? Нам предстоит проголосовать сразу за (или против) всех 200 поправок, а не за каждую поправку по отдельности. Насколько это правильно?

Что нового добавляют эти поправки в нашу жизнь и работу всех органов власти и управления? Могут ли быть в Конституции "лирические отступления" о тысячелетней истории или любви к детям? Или Конституция — это программный документ? Должны ли в Конституции содержаться подробности о том, гражданином какой страны должен быть президент, премьер или министры или это вполне может быть в федеральных законах?

Зачем повторять социальные гарантии, которые уже давно записаны в Конституции? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире главному редактору "Правды. Ру" Инне Новиковой рассказал глава Политической экспертной группы, политический консультант Константин Калачев.

Власть считает, что достаточно получить формальный результат

— Константин, осталось совсем немножко времени до долгожданного голосования по поправкам к Конституции. Где-то в призывах голосовать за поправки даже проскочила такая техническая, но показательная ошибка: "голосование по одобрению поправок к Конституции".

1 июля объявлен выходным днем, чтобы люди могли прийти и проголосовать, либо это — действительно такое значимое событие, которое изменит жизнь страны, либо просто праздник? Как вы считаете?

— Мы имеем отношение к легитимации результата как к галочке напротив графы: "Легитимация" — галочка. Оговорка, которую вы привели, из очередной методички. Вся проблема в том, что власть считает, что достаточно получить формальный результат, и почему-то даже не предполагает, что этот результат можно получить не только через всякие административные и прочие ухищрения, а методом убеждения, и что легитимация — это вообще-то не просто большинство.

Это — большинство, которое верит, что оно большинство. Это — большинство, которое одобряет на самом деле. Это — большинство, в котором нет никаких сомнений.

Все мы прекрасно понимаем, знаем заранее, что большинство будет за поправки. Конечно, мы не знаем, как, какими методами, насколько относительно честно будет достигнут такой результат, но он будет в любом случае. Вся проблема этого голосования в том, что оно порождает сомнения в способности власти даже получить одобрение в таких важных вопросах методом убеждения.

Простой пример: недавно прошли выборы в Сербии, где партия президента получила большинство. Я думаю, что в Сербии такой результат получен, не столько благодаря админресурсу, который там тоже, конечно, имеет место быть, но не настолько сильно, как у нас применяется, а с тем, что они смогли найти аргументы, позволяющие каждому присоединиться к позиции партии власти, поддержать её, ощутить себя частью гражданского общества.

Например, прямые выплаты в размере 100 евро получили все, кто захотел. Правда, многие (почти миллион человек) отказались, но не суть важно. Важно, что власть включила все инструменты для того, чтобы получить результат. Да, это было затратно и трудоемко, но через сердце, через голову, через мозг, а не просто лишь бы как-то там изобразить видимость поддержки.

Кампания по продвижению поправок в Конституцию могла бы стать одновременно и кампанией по повышению социального оптимизма и социального самочувствия, она могла бы сопровождаться такими действиями власти, которые позволили бы каждому из нас сказать: ёлы-палы, какие чудесные люди правят нашей страной. Но все их действия были, по крайней мере, недостаточно убедительны.

Проблема не в результате, а в доверии к результату

— Как Вы оцениваете то, что для жителей Москвы и Нижегородской области будет удалённое голосование? Это может повлиять на результат?

— На самом деле проблема — не в результате, а в доверии к результату. Я лично получил несколько писем и звонков: "Как вам будет удобно проголосовать? Хотите — голосуйте электронно (мы вам расскажем, как), хотите — на дому (придём к вам с урной)". — Всё что угодно, только проголосуйте.

Конечно, здесь проблема в том, что такая навязчивость уже вызывает сомнения в адекватности передачи или подсчёта голосов "за" и "против". На самом деле получить достаточное количество голосов — не так сложно. Можно на выходе из каждого дома поставить по человеку с урной, и любой гражданин, выходя утром из дома, будет вынужден голосовать.

Намного более важен вопрос подсчёта. Верификация, подсчёт и восприятие людьми результата, отражающего или нет их реальное волеизъявление. А так все — здорово, конечно, всё так очень удобно стало. На самом деле даже делать ничего не нужно. Можешь головой кивнуть перед телевизором — и ты уже проголосовал… Это я шучу, понятно. На самом деле до такого техника ещё не дошла, но вполне себе можешь сидеть дома…

— Да, у каждой шутки есть доля шутки.

— Можешь сидеть дома и даже в интернет не заходить, но к тебе придут с урной. Всё это — здорово, всё это — прекрасно, и я сторонник всяких удобств, в том числе электронного голосования. Но есть одна проблема — проблема доверия. Вот именно на проблеме доверия как раз и возникает разлом, раскол общества. Выборным процедурам у нас и раньше доверяло немного людей. Я боюсь, что после этого голосования таких будет ещё меньше.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев