Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Александр Шторм

Отмена парадов может навредить голосованию по Конституции

Политика

Ряд российских регионов перенес Парад Победы в связи с эпидемией COVID-19. Эксперты предположили, что в этих субъектах могут возникнуть проблемы с явкой на плебисцит по Конституции.

В России 25 июня повсеместно стартует основная часть мероприятия, куда входит шестидневное антивирусное голосование,. Что характерно, с информационной подготовкой проблемы наблюдаются как минимум в половине субъектов РФ.

Довольно сложно будет объяснить людям, почему в выходной день на улицу выходить не надо, а после него идти на участки — можно — уверены в "НГ".

При этом не стоит забывать, что в восприятии многих россиян парад — это торжества на Красной площади в Москве. Так что у властей есть возможность рассчитывать на то, что не придут только убежденные противники поправок, которые и так бы не явились.

Так что решения губернаторов на местах принимаются сугубо ситуативно. Например, в Екатеринбурге Парад Победы состоится с проходом войск и техники, но целевая аудитория — ветераны войны -будут смотреть его только в онлайн-трансляции при помощи волонтеров.

Города, отказавшиеся проводить парад, уже известны, но ожидается, что их будет не менее 25. Обязательный же "парадный список" из 28 городов, имеющих статус героев или штаб-квартир округов, флотов и т. д., тоже понес потери, так как в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Владикавказе, Хабаровске, Волгограде, Белгороде, Владикавказе, Ставрополе и Улан-Удэ торжества 24 июня пройдут почти без зрителей.

Конечно, такая ситуация не даст россиянам никакого ощущения победы, в том числе и над коронавирусом. Логика в таких решениях в целом и не обещалась, но людям придется как-то предоставить объяснение избирательности подхода, почему в среду на улице находиться нельзя, а на избирательных участках в рабочие четверг, пятницу, понедельник и вторник - очень важно.

По поводу решений регионов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отнеслись к ниим с "абсолютным пониманием". А тот факт, что он добавил про удобство использования телевизора -увы, спокойствия не прибавил.

Как пояснил доктор юридических наук Илья Шаблинский, федеральная власть больше переживает за голосование по поправкам, чем за региональные парады. По его словам, идея действительно заключалась в том, чтобы провести плебисцит на волне празднования 9 мая.

И хотя потом сроки сдвинулись, но "для власти какое-то время было важно, чтобы голосование оставалось связанным с идеей победы".

К тому же, основной парад в России — это трансляция с Красной площади, она была, есть и будет. Так что от регионов ждут, чтобы они дали нужный результат по поправкам", подчеркнул Шаблинский.

Напомним, что 24 июня официально остается оплачиваемым нерабочим днем для всех. А тем, кто выйдет на работу в этот день, правительство уже обещало повышенные выплаты.

Кстати, член совета Ассоциации юристов России Алексей Гавришев прямо заявил, что для всех очевидно, что снятие карантинных мер связано с необходимостью "провести голосование по поправкам". Так что за общероссийский выходной, по сути, заплатят и частный бизнес, и региональные бюджеты.

А адвокат Александр Иноядов высказал мнение, что каждый работодатель скорее всего будет сам решать, как поступать в данной ситуации. Вероятно, какие-то сферы продолжат работать без учета дополнительного выходного, причем как 24 июня, так и 1 июля. И, разумеется, нельзя забывать о риске второй волны пандемии, заключил он.

Хотя, как подчеркнул член президентского Совета по правам человека Александр Брод, если соблюсти меры санитарно-эпидемиологической безопасности, то все может обойтись без экстрима. Он напомнил, что все они уже озвучены совместных рекомендациях Центризбиркома и Роспотребнадзора.

Посмотрим, как власти смогут справиться с поставленной задачей и получат ли они нужный результат.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы 9 мая 24 июня эпидемия день победы коронавирус конституция парад победы обнуление сроков голосование по поправкам
Новости Все >
После отмены самоизоляции пассажиров на МЦД стало на треть больше
В Греции увеличились штрафы за нарушние санитарных норм
Жители Венеции протестуют против туристов
Девятнадцатилетний парень из Бурятии планировал теракт
Москва готовится к новым температурным рекордам
Эксперт по туризму: "Путевки в Крым нужно покупать зимой"
Дрозденко выдвинут "ЕР" кандидатом на пост губернатора Ленобласти
ЛДПР предлагает освободить от уплаты НДФЛ малоимущих
Более 40% россиян планируют поехать в отпуск на автомобиле
На следующей неделе можно ехать на Кубань
Последние материалы
Эксперт по туризму: "Путевки в Крым нужно покупать зимой"
Дрозденко выдвинут "ЕР" кандидатом на пост губернатора Ленобласти
ЛДПР предлагает освободить от уплаты НДФЛ малоимущих
Более 40% россиян планируют поехать в отпуск на автомобиле
На следующей неделе можно ехать на Кубань
В Минобороны РФ рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19
Отмена парадов может навредить голосованию по Конституции
Астрономы впервые зафиксировали в атмосфере Марса зеленое свечение
Эксперт: США санкциями против Сирии пытаются отвлечь внимание
На Ставрополье нашли останки черепахи, которым уже более 8 млн лет
Популярное
Новости Украины
Украинцы требуют отставки Зеленского

Центр Киева перекрыт, митинг охраняют бойцы Нацгвардии.

Украинцы требуют отставки Зеленского
Домработница Ефремова рассказала об ухудшении состояния актёра
Криминал
Домработница Ефремова рассказала об ухудшении состояния актёра
Мир. Новости мира
Столкновение Индия - Китай: стороны обвиняют друг друга, солдаты гибнут
Хоккей. Последние новости
Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске
Игорь Буккер Уотергейт - не случайность, а закономерность Игорь Буккер Василий Амирджанов "Десантник" Киркоров вызвал ментальное цунами Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Ракетный инженер и писатель-фантаст Сухинов нашел доказательства НЛО
IT-эксперт объяснил, что нельзя разрешать приложениям в смартфонах
Президент еще раз расскажет, зачем править Конституцию
IT-эксперт объяснил, что нельзя разрешать приложениям в смартфонах
Синоптики рассказали о надвигающейся на Москву грозе
"Был шанс": Горбачев и Ельцин могли отдать Карелию?
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Диета любви сильнее виагры
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Социолог Белановский: ждать ли по осени новых протестов?
Московские суды получили сообщения о минировании
Мишустин отменил приказ 1988 года о меню в самолетах
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Александр Асмолов: ﻿человековедение — не в цене
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Пекин ушел на карантин: новая вспышка коронавируса разрастается
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ