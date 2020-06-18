Отмена парадов может навредить голосованию по Конституции

Ряд российских регионов перенес Парад Победы в связи с эпидемией COVID-19. Эксперты предположили, что в этих субъектах могут возникнуть проблемы с явкой на плебисцит по Конституции.

В России 25 июня повсеместно стартует основная часть мероприятия, куда входит шестидневное антивирусное голосование,. Что характерно, с информационной подготовкой проблемы наблюдаются как минимум в половине субъектов РФ.

Довольно сложно будет объяснить людям, почему в выходной день на улицу выходить не надо, а после него идти на участки — можно — уверены в "НГ".

При этом не стоит забывать, что в восприятии многих россиян парад — это торжества на Красной площади в Москве. Так что у властей есть возможность рассчитывать на то, что не придут только убежденные противники поправок, которые и так бы не явились.

Так что решения губернаторов на местах принимаются сугубо ситуативно. Например, в Екатеринбурге Парад Победы состоится с проходом войск и техники, но целевая аудитория — ветераны войны -будут смотреть его только в онлайн-трансляции при помощи волонтеров.

Города, отказавшиеся проводить парад, уже известны, но ожидается, что их будет не менее 25. Обязательный же "парадный список" из 28 городов, имеющих статус героев или штаб-квартир округов, флотов и т. д., тоже понес потери, так как в Новосибирске, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Владикавказе, Хабаровске, Волгограде, Белгороде, Владикавказе, Ставрополе и Улан-Удэ торжества 24 июня пройдут почти без зрителей.

Конечно, такая ситуация не даст россиянам никакого ощущения победы, в том числе и над коронавирусом. Логика в таких решениях в целом и не обещалась, но людям придется как-то предоставить объяснение избирательности подхода, почему в среду на улице находиться нельзя, а на избирательных участках в рабочие четверг, пятницу, понедельник и вторник - очень важно.

По поводу решений регионов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отнеслись к ниим с "абсолютным пониманием". А тот факт, что он добавил про удобство использования телевизора -увы, спокойствия не прибавил.

Как пояснил доктор юридических наук Илья Шаблинский, федеральная власть больше переживает за голосование по поправкам, чем за региональные парады. По его словам, идея действительно заключалась в том, чтобы провести плебисцит на волне празднования 9 мая.

И хотя потом сроки сдвинулись, но "для власти какое-то время было важно, чтобы голосование оставалось связанным с идеей победы".

К тому же, основной парад в России — это трансляция с Красной площади, она была, есть и будет. Так что от регионов ждут, чтобы они дали нужный результат по поправкам", подчеркнул Шаблинский.

Напомним, что 24 июня официально остается оплачиваемым нерабочим днем для всех. А тем, кто выйдет на работу в этот день, правительство уже обещало повышенные выплаты.

Кстати, член совета Ассоциации юристов России Алексей Гавришев прямо заявил, что для всех очевидно, что снятие карантинных мер связано с необходимостью "провести голосование по поправкам". Так что за общероссийский выходной, по сути, заплатят и частный бизнес, и региональные бюджеты.

А адвокат Александр Иноядов высказал мнение, что каждый работодатель скорее всего будет сам решать, как поступать в данной ситуации. Вероятно, какие-то сферы продолжат работать без учета дополнительного выходного, причем как 24 июня, так и 1 июля. И, разумеется, нельзя забывать о риске второй волны пандемии, заключил он.

Хотя, как подчеркнул член президентского Совета по правам человека Александр Брод, если соблюсти меры санитарно-эпидемиологической безопасности, то все может обойтись без экстрима. Он напомнил, что все они уже озвучены совместных рекомендациях Центризбиркома и Роспотребнадзора.

Посмотрим, как власти смогут справиться с поставленной задачей и получат ли они нужный результат.