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Автор Олег Артюков

Без сэров и пэров: Жириновский предложил упразднить Совфед

Политика

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пример на себя функцию генератора идей. Недели не проходит, чтобы Владимир Вольфович не выступил с какой-нибудь инициативой. На этот раз под удар предводителя российских либерал-демократов попал Совет Федерации. Не в первый раз, впрочем.

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Жириновский предложил обсудить идею ликвидации верхней палаты российского парламента.

"В России много ненужных депутатов и чиновников. Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней. В том числе в Государственной Думе и Мосгордуме. Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации", — написал Жириновский в Twitter.

То есть, конечно, речь не только о Совфеде. Но в остальных структурах законодательной и исполнительной власти, по мнению лидера ЛДПР, достаточно сокращений. А вот Совет Федерации…

Правда, в подробности Владимир Жириновский не вдавался. Расшифровкой его инициативы пришлось заняться пресс-службе партии. Там пояснили, что в традиционной парламентской конструкции верхняя палата обычно представляет аристократию и является своего рода цензором над нижней, народной палатой парламента, сообщает РИА "Новости".

В отличие от монархических Великобритании или Испании, аристократии в России нет. При этом Совет Федерации представляет интересы регионов, тогда как и депутаты Госдумы избираются от субъектов РФ.

К тому же сейчас половина Госдумы состоит из одномандатников, которые напрямую избираются от конкретных территорий. "Все это повод подумать о функционале Совета Федерации", — считают в ЛДПР.

Жириновский выступает с такой идеей не в первый раз

Напомним, первый состав Совета Федерации (1993-1995 годы) был избран российскими гражданами на выборах. Затем, до 2001 года, в Совете Федерации заседали губернаторы и руководители законодательных собраний регионов.

Потом от исполнительной и законодательной власти субъектов РФ стали направлять по одному представителю. Этот порядок формирования Совфеда сохраняется и по сию пору.

Кроме того, президент России может назначать сенаторов, но не более десяти процентов от общего числа членов верхней палаты российского парламента.

Следует заметить, что Владимир Жириновский не впервые выступает с идеей упразднения Совета Федерации. Например, об этом он говорил в 2007 году.

Все это укладывается в идею, которую лидер ЛДПР отстаивает на протяжении многих лет: изменить федеративное устройство, чтобы были губернии, подчиненные Москве. Об этом, к слову, он недавно говорил в интервью "Правде.Ру".

Что же касается нынешней инициативы обсудить идею ликвидации Совета Федерации, то едва ли следует ожидать каких-либо практических шагов в этом направлении. Не было их в 2007 году, не будет и сейчас.

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Темы лдпр совет федерации владимир жириновский
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