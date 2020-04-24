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Автор Антон Куликов

Жириновский: СССР спасло бы разделение на 70 губерний

Политика

Продолжаем публикацию мнений российских политиков по случаю 35-летия начала перестройки. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, как и глава КПРФ Геннадий Зюганов, реформы тогдашнего советского руководства оценивает отрицательно. Но внимание акцентирует на другом.

70 губерний вместо республик

По мнению Жириновского, действовать надо было по-другому:

"К 1985 году к апрелю наша страна была могучим государством, четко занимала второе место, по военной тематике — первое. И никакой Китай еще и близко не был в первой десятке. Поэтому надо было не трогать идеологию, гласность никакую не проводить, используя мощь, договориться о ликвидации республик, переход к административному делению. У нас было бы 70 губерний по 4 миллиона человек, 300 миллионов населения".

Судя по словам лидера ЛДПР, надо было провозгласить нечто вроде новой экономической политики. Ну или нового варианта реформы Петра Столыпина — кому что больше нравится.

"Дать возможность людям иметь самостоятельную работу. Допустим, землю дать. Хочет человек хутор — пожалуйста. Столыпинскую реформу проводить. Земли так много, что люди бы рядом с колхозом брали бы землю, чтобы коммуникации были бы. На заводах, внутри заводов кооперативы открывать, чтобы люди могли подрабатывать вечерами, в выходные дни", — считает он.

"Деньги были у населения. Сегодня 4 триллиона есть. И тогда было 300 миллиардов советских, практически одни и те же деньги в объеме. Разрешить покупать какие-то маленькие офисы, открывать там парикмахерскую, маникюрный кабинет, маленькую пекарню", — подчеркнул Владимир Жириновский.

А вот вооруженные силы следовало бы сократить, уверен лидер российских либерал-демократов.

"Всю крупную промышленность оставить, как есть. Армию чуть-чуть сокращать. Потому что 7 миллионов зачем? В 2-3 раза можно было сократить. Меньше танков, ракет. Их было предостаточно. Больше ширпотреба выпускать. Сохранять монополию внешней торговли, никакого вывоза капитала за рубеж. Кооперативы имеют право брать деньги со своих счетов только на зарплату. Никакой "обналичкой" они бы не занимались", — сказал он "Правде.Ру".

Две партии вместо КПСС

"Вот так постепенно-постепенно, лет на 20-30 провести такие реформы. Каждый мог свои собственные деньги вкладывать в собственное дело. Но ни в коем случае никакой приватизации. Когда сам открываешь дело, мы тебе разрешаем. Хорошая больница, но почему это должен быть коммерческий медицинский центр? Хороший вуз — вдруг почему он должен быть коммерческим?", — сказал Владимир Жириновский.

Что еще тогда следовало бы сделать, так это "теневую экономику до конца додавить, чтобы они не превратились потом в одночасье в наших новых олигархов".

Что касается политического устройства, то, по его мнению, следовало КПСС с 20 миллионами членов партии разделить на две политические силы, по 10 миллионов каждая.

"Одну бы назвать социал-демократическая, другую назвать консервативная. И идти на выборы двумя колоннами, чтобы была возможность альтернативных выборов. Вот так постепенно мы бы модернизировали страну и никакого распада, никакого расчленения, никаких беженцев, никаких провалов и сегодня мы были бы первой страной в мире, мощнейшей страной. Название вернуть — Россия. Это все было бы хорошо", — уверен лидер либерал-демократов.

Темы перестройка владимир жириновский
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