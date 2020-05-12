Российские политологи по-разному отнеслись к инициативе лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Политолог Павел Данилин назвал заявление Владимира Жириновского "политической инсинуацией"
"Данное заявление является политической инсинуацией. Если мы отменяем голосование, то мы отменяем фактически подписанный закон о поправках, который это голосование, собственно, предусматривает", — напомнил эксперт.
Данилин предположил, что "возможно, Владимир Вольфович хотел сказать: "последние события показали нам, что поправки эти крайне важны и актуальны".
"И это действительно так. И хотелось бы, чтобы они уже работали. Но процедура вступления поправок в силу, к сожалению, не позволяет нам отнестись к голосованию наплевательски и так, как будто оно ничего не значит. Процедура голосования уже прописана в законе, подписанном президентом и вступившем в силу", — сказал Павел Данилин "Правде.Ру".
"Владимир Вольфович обладает очень большим политическим чутьем и нюхом, очень редко ошибается. Но в данном случае мне представляется, что его позиция ошибочна", — подчеркнул эксперт.
А вот политолог Глеб Павловский заявил, что данном случае скорее согласится с лидером ЛДПР.
"Это пафосное голосование и юридически ничтожное голосование, действительно ненужное. И самый лучший способ — это тихо утопить этого "щенка" в эпидемическом режиме. Потому что независимо от отношения к реформе Конституции (мое — крайне отрицательное), все равно дело сделано", — сказал Павловский "Правде.Ру".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.