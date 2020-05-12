"Жириновский ошибается редко, но здесь чутье его подвело"

Российские политологи по-разному отнеслись к инициативе лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Мнение Павла Данилина

Политолог Павел Данилин назвал заявление Владимира Жириновского "политической инсинуацией"

"Данное заявление является политической инсинуацией. Если мы отменяем голосование, то мы отменяем фактически подписанный закон о поправках, который это голосование, собственно, предусматривает", — напомнил эксперт.

Данилин предположил, что "возможно, Владимир Вольфович хотел сказать: "последние события показали нам, что поправки эти крайне важны и актуальны".

"И это действительно так. И хотелось бы, чтобы они уже работали. Но процедура вступления поправок в силу, к сожалению, не позволяет нам отнестись к голосованию наплевательски и так, как будто оно ничего не значит. Процедура голосования уже прописана в законе, подписанном президентом и вступившем в силу", — сказал Павел Данилин "Правде.Ру".

"Владимир Вольфович обладает очень большим политическим чутьем и нюхом, очень редко ошибается. Но в данном случае мне представляется, что его позиция ошибочна", — подчеркнул эксперт.

Мнение Глеба Павловского

А вот политолог Глеб Павловский заявил, что данном случае скорее согласится с лидером ЛДПР.