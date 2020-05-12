Не платил налоги — не обращайся за помощью

Главный редактор "Правды. Ру" Инна Новикова расспросила писателя, публициста, общественного деятеля Николая Старикова о том, кому и на каких основаниях может помогать государство в период экономического затишья.

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Удалёнка: все о ней говорят, но мало кто её видел

В недавнем опросе, проведённом Высшей школой экономики, выявилось, что четверть населения страны занято в сферах развлечения и общественного питания. Все эти люди оказались без средств к существованию потому, что в львиной доле не были оформлены на работу по Трудовому кодексу и не получали белых зарплат. Государство и хотело бы им помочь, да не властно: они оказались вне зоны его видимости. Что делать с такими людьми?

Выход предлагают всем единый: перейти на удалёнку.

— Давайте скажем правду: 90 процентов населения Российской Федерации вообще не понимает, о чём речь, когда слышит про удалёнку, — говорит лидер общественного движения "Патриоты великого отечества" Николай Стариков. — Какая может быть удалёнка, если человек хлеб выращивает или стоит у станка?

Экономика не может работать на удалёнке. На удалёнке может работать надстройка над экономикой, а базисная экономика — нет.

Поэтому 90 процентов граждан России не могут ни в какой удалёнке участвовать. Доярка, хлебороб не могут быть на удалёнке. И водитель не может на удалёнке водить автомобиль, в котором привозит продукты в магазин. Продавец в магазине на удалёнке быть может, но разве что в Москве, Санкт-Петербурге, чуть-чуть в Екатеринбурге и Новосибирске. Магазинам остальных городов до удалёнки далеко.

Из-за международного раздувания кризиса, из-за падения спроса многие сферы — перевозки, туризм, гостиницы — выкошены. Если им не помочь, миллионы людей потеряют работу. Но проблема заключается в том, что даже если вы будете помогать, все равно значительное число людей потеряет работу. Масштаб кризиса очень и очень серьёзный, поэтому главная задача государства — смягчить удар и сделать так, чтобы минимальное количество людей потеряло работу. На это меры государства, насколько я могу судить, и направлены.

Но государство действует исходя из имеющихся ресурсов. Кризис автоматически обрушил цену на основной продукт нашего экспорта — углеводороды. Однако вскоре точно также снизится цена и на металлы, и на древесину, потому что производство во всём мире начнёт стагнировать.

Государство нацелено помогать не земляку, но налогоплательщику

— Мы оказались в сложнейшем положении. Принимаемые меры недостаточны. И прямо видны факты саботажа: президент постановляет распространить ипотечные каникулы на максимально большее число людей, а первое предложение правительства и Центрального банка такое, что ни один московский кредит не подойдёт под эту схему, ни одна питерская квартира не стоит так мало. Экономический блок правительства и наш независимый Центробанк демонстрируют нежелание, помощь государства идёт со скрипом. Но я уверяю вас, она будет наращиваться.

— С экономическим блоком прежнего правительства всё было понятно. Но теперь у нас вроде бы новое правительство и новый премьер, а результат тот же.

— Представим ситуацию: есть "газель", которая что-то перевозит, и есть экипаж этой "газели" — водитель и сопровождающее лицо, и вот поменяли их, потому что они плохо работают. Пришёл другой водитель. Но он всё равно на этой "газели", как на "мерседесе", не поедет. Говорить, что поменялся экономический блок, — это лукавство. А в чём он поменялся?

Да, прежде чем возглавить правительство, премьер-министр прекрасно отладил работу налоговой инспекции. Значит, он точно должен знать, какое количество людей, как вы отметили, не оформлено. Хороший повод привести всё к общему знаменателю, чтобы не осталось тех, кто не платит налоги. Потому что главная проблема выглядит так:

в Соединённых Штатах кому помогают? Гражданину США? Нет. Налогоплательщику. Если какой-то гражданин не платил налоги в Соединённых Штатах Америки — ну нет у него доходов, не платит он налоги! — он не получит помощи от государства.

Главная дилемма в Российской Федерации следующая: мы прекрасно знаем, что доля населения — миллионы людей! — не платила налоги. Частично они в этом виноваты, частично нет. Помогать им так же, как тем, кто платил налоги? Тем самым процедура уплаты налогов обессмысливается.

Не помогать — это противоречит нашей культуре, ментальности и ухудшит ситуацию в стране. Ведь отсутствие средств к существованию — это не мифическое зло. Это судьба конкретного молодого или пожившего человека, у которого есть семья, дети, мать, которой нужны лекарства. Что делать? Масса вопросов возникла, на которые, мне видится, сейчас в нашем правительстве ответить некому. Думаю, Дмитрий Анатольевич Медведев иногда садится за чашку чая и облегчённо вздыхает: как вовремя я перестал возглавлять правительство!

Дешёвая рабочая сила обходится России слишком дорого

— Важный фактор экономики Москвы и области — мигранты. Их чуть ли не пять миллионов. Эти люди — серый сектор экономики. Они не смогли вернуться на родину: родина их не приняла. Они перебиваются на съёмном жилье и теперь лишены возможности зарабатывать на хлеб. Криминогенная обстановка ухудшается.

— В 91-м году мы вступили в экономическую систему, которая не может работать без дешёвой рабочей силы. Это не новость. Экономика Древнего Рима не могла работать без рабской силы, несмотря на то, что это было непроизводительно и опасно: восстания вспыхивали то тут, то там. Экономика Российской Империи не могла обходиться без крепостного права. Не один монарх задумывался над его отменой, но от намерения до решения прошло почти сто лет. И сегодня избранная страной экономическая либеральная модель не может работать без дешёвой рабочей силы, которая откуда-то должна поступать.

В этом ничего хорошего нет, но это реальность. Происходит очередной кризис, люди не могут уехать, часть рабочих мест закрывается, но где-то мигранты продолжают работать. Московские стройки, уверяю вас, работают, и никто их остановить не сможет, потому что там крутятся сумасшедшие деньги.

Живут мигранты в антисанитарных условиях. Пресловутый коронавирус, конечно, будет там распространяться. Это неизбежно даже при самых строгих медицинских мерах. Всё равно один заболеет и заразит живущих с ним в одной бытовке. Что делать с этими людьми прямо сейчас? Нет ответа.

Но как можно увереннее и как можно скорее нам надо переходить к экономике, не завязанной на этой неквалифицированной рабочей силе. Мы должны выдавать паспорта России русским, живущим за рубежом, гражданам Белоруссии, Украины, и пусть они к нам приезжают. Нас интересуют зарубежные товарищи, владеющие уникальными технологиями, то есть учёные, врачи, изобретатели. Их можно приглашать из любых государств. Но мы приглашаем дворников!

Этот тип экономической зависимости сильно мешает сделать так, чтобы у каждого гражданина России были деньги на минимальный набор продуктов, чтобы никто не оказывался в совершенно отчаянном положении.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Юлия Вельможина.