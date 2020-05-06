Кредит на Западе — эт﻿о помощь, в России — кабала

Писатель, публицист, общественный деятель Николай Стариков в эфире программы "Точка зрения" рассказал её ведущей главному редактору "Правды. Ру" Инне Новиковой о причинах неравного распределения финансовой помощи, которую государства оказывают своим гражданам в период пандемии.

Николай Стариков: эпидемия как повод сжечь лишние деньги

Читайте начало интервью:

Николай Стариков: "Эпидемия коронавируса как соревнование социологов"

Меры беспрецеденты, но оправданны

— Власть демонстрирует беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом: под инфекционные госпитали переоборудуются больницы, например, Филатовская или Чазовский центр. В срочном порядке возводятся новые госпитали, например, на 800 мест в Новой Москве или уже действующая больница в Коммунарке. Эти действия властей реальные, серьёзные и очень затратные. Не девять ли миллиардов рублей бюджет такого полевого госпиталя?

— Подготовка к эпидемии идёт не то что в ногу, а даже немножко вперёд. Власти страхуются. Мне это немножко напоминает ситуацию в армии. Есть армия военного времени, а есть мирного. Если в мирное время настроить кучу инфекционных больниц, заполнить оборудованием, которое не будет использоваться, то огромные средства окажутся истраченными впустую, ведь в этих больницах должен быть персонал, эти приборы должны служить, врачи — обучаться, нянечки — дезинфицировать и протирать. И вот всё это у вас есть, а больных нет.

Но именно в момент эпидемии что-то должно развёртываться, усиливаться и развиваться. В этом смысле всё происходит правильно.

Власть не может себе позволить никак не реагировать на то, на что реагируют во всём мире, то есть выглядеть безответственной, безалаберной и не заботящейся о жизни и здоровье своих избирателей.

Геополитические противники, разумеется, сыграют на этом. Подадут информацию так, будто каждый пенсионер старше восьмидесяти умер из-за вашей преступной халатности. Власть не сделала то, не сделала это, не ввела карантин… Персонально виновные будут прописаны в каждом фейсбуке.

Поэтому каждый здравомыслящий политик в мире, и российские не исключение, решает перестраховаться. Он не знает, насколько вирус страшен, но на всякий случай меры принимает.

Чистый спирт с грязными намерениями

— Поводов быть недовольными так много, что, как бы политики ни старались, они не станут для всех хорошими.

— Здесь есть разница. Россия и так плохая. Она отправила помощь Италии, а в ответ получила дискредитирующие статьи.

Может быть, не все знают, но Украина тоже прислала в Италию самолёт с пятью тысячами литров обеззараживающей жидкости, грубо говоря, со спиртом. Западные журналисты тут же откликнулись: ну помогает Россия и что? Даже Украина помогает, а в каком сложном положении находится!

Но привезти пять тонн спирта или отправить сложную технику, квалифицированных врачей — это совершенно разный уровень помощи. Немаловажно и то, что мы оказали её первыми.

Вы уж меня извините, но не для того ли Украина решила поделиться горилкой с Италией, чтобы как-то дискредитировать гуманитарную помощь, которую оказала Россия?

Украина смыслом своего существования видит противодействие России во всех сферах. Поэтому, естественно, западные кормильцы Украины используют её и в информационной войне.

Мировые деньги сгорели в биржевой топке

— Гости нашей рубрики "Хроники COVID-19" рассказывают о помощи, которую государства оказывают своим гражданам. В Канаде, например, средний и мелкий работодатель должен уволить сотрудника, если не может платить ему зарплату, и уволенные получают пособия. Из Франции и Германии приходят такие же новости. У нас же говорят о профиците бюджета, про какие-то фонды и помощь от них, которая придёт осенью. Получается, деньги есть, но их не дают ни людям, ни бизнесу?

— Чтобы понять, каким образом мы можем помогать и помогаем ли, используем ли имеющиеся возможности, давайте обсудим глобальный аспект кризиса. Мы не знаем, искусственный или натуральный этот вирус, но его используют для нагнетания атмосферы.

Основная цель для организаторов любого кризиса — это уничтожение излишней денежной массы в мире.

Как это делается? Сейчас нам объявляют: акции компаний упали, стоимость их снизилась. Это значит, что на бирже исчезли, сгорели несколько триллионов долларов. Произошло это за буквально часы и за сутки. То есть общая масса акций оценивалась, например, в десять триллионов долларов, грянул кризис, и общая стоимость стала три триллиона или шесть. Здесь не цифра важна — важно понять, что за секунду испарились триллионы долларов.

Федеральная резервная система США запустила программу помощи американской экономике на два с половиной триллиона долларов. Она создаёт деньги из воздуха. Причём в сумме, большей, чем бюджет России. Что, действительно такие потери у американской экономики? Нет. Просто мировые банкиры создают спрос на свой товар — на деньги. Для этого они должны высушить мировую экономику и сделать так, чтобы деньги исчезли.

Искусственный кризис, падение фондовых рынков, исчезновение денег, создание спроса на доллары. Сейчас создан огромный спрос на доллары. Вот для чего нужен кризис в глобальном масштабе.

"Курс благополучия"

Теперь вопрос: каково наше положение? Россия не имеет права создавать деньги из воздуха. Лишена той возможности, которой Запад активно пользуется. Поэтому точно так же помочь, как помогает Запад, своим гражданам Россия не может.

Власть действует сейчас, как товарищ Сталин в период Московской битвы, когда он танки распределял поштучно. При этом у него были сибирские дивизии, но он их берёг для контрнаступления, чтобы использовать в самый сложный момент.

Руководство страны помогает, но открыть одновременно все кубышки не может. Требовать этого от власти всё равно что ставить в вину Сталину, что он не собрал все русские танки для проведения одной операции в каком-нибудь октябре сорок первого.

Наша задача сегодня — изменить принципы работы экономики. Начать вот эту самую эмиссию, которой занимается Запад, которой занимается Китай и которой не занимаемся мы. Ряд экономистов — я вхожу в их число — подготовлена программа "Курс благополучия". Мы её в ближайшие дни опубликуем. Фундамент этой работы — без каких-либо пока серьёзных изменений экономической ситуации начать использовать те её факторы, которые на Западе и в Китае включились и дают хорошие результаты, а у нас не используются.

Грубо говоря, мы деньги зарабатываем, а они деньги создают из воздуха. По этой причине так заметна разница в количественном и качественном масштабе помощи разных государств своим гражданам.

Но и лживую информацию, которая приклеивается к правдивой, надо уметь отличать. Читаешь сообщение: Соединённые Штаты помогли так-то, так-то, а Китай — так-то, так-то. Берёшь эти цифры, умножаешь на количество китайского населения и понимаешь, что Китай никогда в жизни не мог этого сделать: стольких средств у Китая не существует.

Показательна история с кредитами. На Западе кредиты называются помощью.

Когда СМИ доводят до сведения, какую помощь оказывают европейские страны, они не указывают, что слова "помощь" и "кредит" у них синонимы.

Так правдивая, но недообъяснённая информация используется для возбуждения недовольства россиян своим государством.

К публикации подготовила Юлия Вельможина.