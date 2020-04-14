"Путин выражает интересы олигархов": в России растет число тех, кто так считает

"Левада-центр" представил результаты очередного опроса об отношении жителей России к Владимиру Путину. Опрос проводился с 19 по 25 марта, то есть еще до введения ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса. Так что в данном случае нельзя судить, как на популярности главы государства отразились меры по изоляции граждан.

Как жители России относятся к президенту

Если говорить о результатах мартовского опроса, то большинство граждан нашей страны заявили о положительном отношении к президенту. Девять процентов участников опроса заявили, что глава государства их восхищает, 20 процентов сообщили о симпатии, 27 процентов отметили, что не могут сказать о Владимире Путине ничего плохого.

Еще 16 процентов не испытывают ни положительных, ни отрицательных эмоций. Девять процентов опрошенных заявили о настороженном отношении, восемь не смогли сказать ничего хорошего, пять процентов заявили об антипатии, а три вообще об "отвращении".

Такие опросы "Левада-центр" проводит регулярно. И нельзя сказать, что произошли радикальные изменения по сравнению с опросом, проведенном в октябре прошлого года. На три-четыре процента сократились число симпатизирующих и тех, кто не может сказать ничего плохого. И на пару процентов выросло количество людей, которые говорят об антипатии. Колебания в пределах статистической погрешности, заявленной самими социологами.

Опора на "олигархов"?

А вот где заметны изменения настроений, так это при ответе на вопрос о том, интересы каких слоев населения выражает Владимир Путин. Здесь участники опроса могли выбрать несколько пунктов для ответа.

Лидирует вариант, что президент выражает интересы "олигархов: крупных банкиров и предпринимателей". По сравнению с данными октября прошлого года рост составил семь процентов. И в общей сложности так считают 38 процентов участников опроса. Самое большое число, к слову, за все годы опросов, проводимых "Левада-центром". Более-менее близкие показатели фиксировалось в июле 2013 года — тогда положительно ответили на этот вопрос 35 процентов участников опроса.

Меньше на один процент набрал вариант ответа о том, что глава государства выражает интересы "силовиков" — 37 процентов (в прошлом месяце 41 процент). Но при ответе на этот вопрос показатели куда стабильнее, изменения в пределах двух-трех процентов.

О том, что Путин выражает интересы среднего класса, заявили 18 процентов опрошенных (снижение на пять процентов по сравнению с октябрем), "простых людей" — 16 процентов (17 процентов в октябре).

Достаточно заметное снижение числа тех, кто считает, что президент выражает интересы всех без исключения людей — до девяти процентов с 17 в октябре 2019 года. Впрочем, это не самый низкий показатель за все время опросов - в октябре 2010 года было семь процентов.

Что касается того, на какие слои населения опирается президент, то здесь в лидерах ответ "силовики" — 46 процентов (сокращение на пять процентов по сравнению с октябрем 2019 года). И все те же "олигархи" — 37 процентов (плюс три процента по сравнению с тем же октябрем).

Еще прирост наблюдается среди тех, кто считает, что Путин опирается на простых людей — 18 процентов (16 процентов полгода назад).

Напомним, что этот опрос был проведен еще до широкого распространения ограничительных мер. Любопытно, конечно, будет сравнить нынешние данные с теми, что будут собраны социологами позже.

Хотя едва ли можно считать положительной тенденцией значительное увеличение числа тех, кто считает, что президент выражает интересы крупного бизнеса. Здесь колебаниями в рамках статистической погрешности произошедшее не объяснишь. Хотя, конечно, для полноты картины стоило бы сравнить эти данные с результатами опросов других социологических центров.