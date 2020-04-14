Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Антон Куликов

"Путин выражает интересы олигархов": в России растет число тех, кто так считает

Политика

"Левада-центр" представил результаты очередного опроса об отношении жителей России к Владимиру Путину. Опрос проводился с 19 по 25 марта, то есть еще до введения ограничительных мер в связи с распространением эпидемии коронавируса. Так что в данном случае нельзя судить, как на популярности главы государства отразились меры по изоляции граждан.

Как жители России относятся к президенту

Если говорить о результатах мартовского опроса, то большинство граждан нашей страны заявили о положительном отношении к президенту. Девять процентов участников опроса заявили, что глава государства их восхищает, 20 процентов сообщили о симпатии, 27 процентов отметили, что не могут сказать о Владимире Путине ничего плохого.

Еще 16 процентов не испытывают ни положительных, ни отрицательных эмоций. Девять процентов опрошенных заявили о настороженном отношении, восемь не смогли сказать ничего хорошего, пять процентов заявили об антипатии, а три вообще об "отвращении".

Такие опросы "Левада-центр" проводит регулярно. И нельзя сказать, что произошли радикальные изменения по сравнению с опросом, проведенном в октябре прошлого года. На три-четыре процента сократились число симпатизирующих и тех, кто не может сказать ничего плохого. И на пару процентов выросло количество людей, которые говорят об антипатии. Колебания в пределах статистической погрешности, заявленной самими социологами.

Опора на "олигархов"?

А вот где заметны изменения настроений, так это при ответе на вопрос о том, интересы каких слоев населения выражает Владимир Путин. Здесь участники опроса могли выбрать несколько пунктов для ответа.

Лидирует вариант, что президент выражает интересы "олигархов: крупных банкиров и предпринимателей". По сравнению с данными октября прошлого года рост составил семь процентов. И в общей сложности так считают 38 процентов участников опроса. Самое большое число, к слову, за все годы опросов, проводимых "Левада-центром". Более-менее близкие показатели фиксировалось в июле 2013 года — тогда положительно ответили на этот вопрос 35 процентов участников опроса.

Меньше на один процент набрал вариант ответа о том, что глава государства выражает интересы "силовиков" — 37 процентов (в прошлом месяце 41 процент). Но при ответе на этот вопрос показатели куда стабильнее, изменения в пределах двух-трех процентов.

О том, что Путин выражает интересы среднего класса, заявили 18 процентов опрошенных (снижение на пять процентов по сравнению с октябрем), "простых людей" — 16 процентов (17 процентов в октябре).

Достаточно заметное снижение числа тех, кто считает, что президент выражает интересы всех без исключения людей — до девяти процентов с 17 в октябре 2019 года. Впрочем, это не самый низкий показатель за все время опросов - в октябре 2010 года было семь процентов.

Что касается того, на какие слои населения опирается президент, то здесь в лидерах ответ "силовики" — 46 процентов (сокращение на пять процентов по сравнению с октябрем 2019 года). И все те же "олигархи" — 37 процентов (плюс три процента по сравнению с тем же октябрем).

Еще прирост наблюдается среди тех, кто считает, что Путин опирается на простых людей — 18 процентов (16 процентов полгода назад).

Напомним, что этот опрос был проведен еще до широкого распространения ограничительных мер. Любопытно, конечно, будет сравнить нынешние данные с теми, что будут собраны социологами позже.

Хотя едва ли можно считать положительной тенденцией значительное увеличение числа тех, кто считает, что президент выражает интересы крупного бизнеса. Здесь колебаниями в рамках статистической погрешности произошедшее не объяснишь. Хотя, конечно, для полноты картины стоило бы сравнить эти данные с результатами опросов других социологических центров.

Темы олигархи левада-центр средний класс социологический опрос
Новости Все >
ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" снова избежала банкротства
Лавров: выездные визы для россиян не планируются
Банда из четырех братьев совершала разбойные нападения в Приморье
В МВД рассказали, кого не будут пускать в Москву с 15 апреля
Лера Кудрявцева сообщила о потере ребенка
Больше трех миллионов цифровых пропусков оформили москвичи
В Испании число заболевших коронавирусом снова снизилось
Тихонов ответил Хованцеву на слова о поколении, воспитанном на допинге
Треть депутатов Госдумы не вышла на работу после теста на COVID-19
Около 7 тысяч москвичей лечатся от коронавируса дома
Последние материалы
В Москве задержан подозреваемый в разбое и похищении студента
В Ярославской области будут развивать "соседский" туризм
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Свыше 85% новых коронавирусных больных младше 65 лет
Три российских военнослужащих заболели коронавирусом
В России выросли цены на автомобили
Достопримечательности Читы начали оборудовать табличками с QR-кодами
В Москве мошенник попался на обмане пенсионерки
Жителям столицы приходят фейковые СМС о штрафах
Ледовую арену в Стокгольме переоборудуют в морг
Популярное
Новости медицины
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ

Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.

Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Новости медицины
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Общество
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Здоровье
Стоит ли разогревать пищу в микроволновке? - комментарий эксперта
Василий Амирджанов Противоречивая антиCOVID-агитация путает граждан Василий Амирджанов Игорь Буккер Астероид и черная дыра привлекли внимание землян Игорь Буккер Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова
Комментарии
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
"Путин выражает интересы олигархов": в России растет число тех, кто так считает
Лукашенко: никто от коронавируса в нашей стране не умрет
Эпидемия может оставить без работы 8 миллионов человек
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
В "Роскосмосе" назвали дату начала освоения Луны
Путин: ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Путин: ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону
Ягудин о новостях: "И где же наши любимые украинцы?"
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Лукашенко упростил визовый режим с Евросоюзом
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Мировая пандемия коронавируса преодолела отметку в 2 миллиона заражений
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
В России особый сценарий распространения коронавируса - эксперт ВШЭ
Почему "сделку века" по нефти называют провалом России
Что общество не заметило в поправках
Мировая пандемия коронавируса преодолела отметку в 2 миллиона заражений
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ