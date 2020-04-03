Рецепт перехвата власти: Ходорковский увидел шанс

Шансом для оппозиции должны стать муниципальные выборы. Дело за малым — надо включиться в реальную политическую борьбу. Об этом говорится в исследовании "Муниципальные выборы — шанс для оппозиции", опубликованном на сайте проекта Михаила Ходорковского "Досье".

Вообще говоря, выбор места для публикации исследования — а подчеркивается его фундаментальность — несколько странный. Михаил Ходорковский создавал "Досье" как проект по "разоблачению" представителей российских властей. А тут доклад про выборы…

Новые идеи экспертов Ходорковского

О чем же речь идет в исследовании? Его авторы утверждают, что проанализировали данные Центризбиркома за последние 15 лет о муниципальных выборах. Вывод такой — 77% всех муниципальных мандатов у представителей "Единой России".

Следовательно, муниципальный фильтр не дает возможности оппозиции, даже системной, участвовать в выборах губернатора. Ведь кандидатам надо заручиться поддержкой депутатов, а большинство из них "единороссы" или сочувствующие этой партии.

Вообще говоря, это отнюдь не новость и не открытие, претензии оппозиции к муниципальному фильтру в этом и заключаются.

Но подопечные Михаила Борисовича выдвигают неслыханную по своей смелости и новизне идею — надо, чтобы муниципальными депутатами стали несколько тысяч оппозиционеров. И тогда рухнет монополия "Единой России", и муниципальный фильтр станет достоянием истории.

Вообще, если верить данным исследования, то участие в муниципальных выборах это чуть ли не благодать для начинающего политического деятеля:

от 75 до 90 процентов независимых кандидатов проходят регистрацию;

конкуренция низкая — в среднем два претендента на один мандат;

финансовые затраты (официальные) низкие, участвуй — не хочу.

Оппозиционные партии и политические силы могут и должны выдвигать своих кандидатов, у них хорошие шансы на успех, подчеркивают авторы доклада. Они уверены, что проекты вроде "Объединенных демократов" и им подобные обладают высоким потенциалом на муниципальных выборах, поскольку для победы на этом уровне кандидатам нужно получить небольшое количество (всего лишь несколько десятков) голосов.

Упоминание "Объединенных демократов" едва ли случайно. В 2017 году почти две сотни кандидатов этого объединения стали муниципальными депутатами в Москве. Успех? Наверное, если считать сам факт того, что кто-то из "Объединенных демократов" стал депутатом. Ну и забыть, что "Единая Россия" на тех выборах получила почти 77% мандатов.

Вот только ничего особо нового нет

Повторимся — то, о чем говорится в докладе, известно уже давно, исследования на эту тему были и раньше. И в них тоже отмечалось, что по сути только "единороссы" участвуют в выборах на всех уровнях. Остальные партии такой возможности не имеют:

либо в силу ограниченности финансовых ресурсов,

отсутствия необходимого числа желающих поучаствовать в борьбе

и даже по причине незаинтересованности в работе муниципальных органов власти.

Москва и Санкт-Петербург — это исключение, здесь-то желающие по понятным причинам есть. Ну может быть, еще в нескольких крупных городах.

Едва ли, конечно, доклад экспертов Михаила Борисовича действительно станет мощным стимулом для оппозиционных кандидатов броситься бороться за мандаты в региональных муниципалитетах. Если только их финансово не простимулировать. Но сомнительно, что Михаил Ходорковский готов материально поддержать энтузиастов, которые последуют призыву авторов исследования.