Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Антон Куликов

Рецепт перехвата власти: Ходорковский увидел шанс

Политика

Шансом для оппозиции должны стать муниципальные выборы. Дело за малым — надо включиться в реальную политическую борьбу. Об этом говорится в исследовании "Муниципальные выборы — шанс для оппозиции", опубликованном на сайте проекта Михаила Ходорковского "Досье".

Вообще говоря, выбор места для публикации исследования — а подчеркивается его фундаментальность — несколько странный. Михаил Ходорковский создавал "Досье" как проект по "разоблачению" представителей российских властей. А тут доклад про выборы…

Новые идеи экспертов Ходорковского

О чем же речь идет в исследовании? Его авторы утверждают, что проанализировали данные Центризбиркома за последние 15 лет о муниципальных выборах. Вывод такой — 77% всех муниципальных мандатов у представителей "Единой России".

Следовательно, муниципальный фильтр не дает возможности оппозиции, даже системной, участвовать в выборах губернатора. Ведь кандидатам надо заручиться поддержкой депутатов, а большинство из них "единороссы" или сочувствующие этой партии.

Вообще говоря, это отнюдь не новость и не открытие, претензии оппозиции к муниципальному фильтру в этом и заключаются.

Но подопечные Михаила Борисовича выдвигают неслыханную по своей смелости и новизне идею — надо, чтобы муниципальными депутатами стали несколько тысяч оппозиционеров. И тогда рухнет монополия "Единой России", и муниципальный фильтр станет достоянием истории.

Вообще, если верить данным исследования, то участие в муниципальных выборах это чуть ли не благодать для начинающего политического деятеля:

  • от 75 до 90 процентов независимых кандидатов проходят регистрацию;
  • конкуренция низкая — в среднем два претендента на один мандат;
  • финансовые затраты (официальные) низкие, участвуй — не хочу.

Оппозиционные партии и политические силы могут и должны выдвигать своих кандидатов, у них хорошие шансы на успех, подчеркивают авторы доклада. Они уверены, что проекты вроде "Объединенных демократов" и им подобные обладают высоким потенциалом на муниципальных выборах, поскольку для победы на этом уровне кандидатам нужно получить небольшое количество (всего лишь несколько десятков) голосов.

Упоминание "Объединенных демократов" едва ли случайно. В 2017 году почти две сотни кандидатов этого объединения стали муниципальными депутатами в Москве. Успех? Наверное, если считать сам факт того, что кто-то из "Объединенных демократов" стал депутатом. Ну и забыть, что "Единая Россия" на тех выборах получила почти 77% мандатов.

Вот только ничего особо нового нет

Повторимся — то, о чем говорится в докладе, известно уже давно, исследования на эту тему были и раньше. И в них тоже отмечалось, что по сути только "единороссы" участвуют в выборах на всех уровнях. Остальные партии такой возможности не имеют:

  • либо в силу ограниченности финансовых ресурсов,
  • отсутствия необходимого числа желающих поучаствовать в борьбе
  • и даже по причине незаинтересованности в работе муниципальных органов власти.

Москва и Санкт-Петербург — это исключение, здесь-то желающие по понятным причинам есть. Ну может быть, еще в нескольких крупных городах.

Едва ли, конечно, доклад экспертов Михаила Борисовича действительно станет мощным стимулом для оппозиционных кандидатов броситься бороться за мандаты в региональных муниципалитетах. Если только их финансово не простимулировать. Но сомнительно, что Михаил Ходорковский готов материально поддержать энтузиастов, которые последуют призыву авторов исследования.

Темы михаил ходорковский муниципальные выборы муниципальный фильтр
Новости Все >
Эксперт: COVID-19 мог быть создан искусственно
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
В Хабаровске задержали группу телефонных мошенников
Глава АК "АЛРОСА" продал часть компании и дал деньги на борьбу с COVID
Рабочий украл со склада больше тонны гречки
В Перми закрыли салон красоты, который работал во время карантина
Непродовольственные магазины превратятся в пункты выдачи онлайн-заказов
Врачам новой инфекционной больницы предлагают баснословные зарплаты
В Москве не будут вводить жесткий пропускной режим
ПНС размещает тяжелое вооружение в живых кварталах Триполи
Последние материалы
В Перми закрыли салон красоты, который работал во время карантина
Непродовольственные магазины превратятся в пункты выдачи онлайн-заказов
Врачам новой инфекционной больницы предлагают баснословные зарплаты
В Москве не будут вводить жесткий пропускной режим
ПНС размещает тяжелое вооружение в живых кварталах Триполи
Ответственных за дистанционное обеспечение продуктами в России нет
В Сочи выявлен первый поддельный пропуск на свободное передвижение
Эксперт: арабы услышали призывы Трампа стабилизировать нефтяной рынок
Есть ли будущее у археологического туризма в России?
Капитана охваченного коронавирусом авианосца США сняли с должности
Популярное
Природа
Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы

Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.

Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы
Крик души врача: "Народ, включите голову!"
Общество
Крик души врача: "Народ, включите голову!"
Методы диагностики
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Россия
Синоптик рассказал, когда в борьбу с COVID-2019 вступит погода
Василий Амирджанов Little Big ударит по COVID-19 "Карантиновидением" Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронавирус не убивает - помогает следить Игорь Буккер Любовь Степушова Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы? Любовь Степушова
Комментарии
Экономист: национализация "важных компаний" убийственна для России
"Отвратительно, но ничего нового": эксперт о поисках "пропаганды Кремля"
"Отвратительно, но ничего нового": эксперт о поисках "пропаганды Кремля"
Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса
Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы
Почётный президент ФЛГР назвал Губерниева вампиром. Тот ответил
Переноса выплат по кредитам из-за самоизоляции не будет
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Экономист: национализация "важных компаний" убийственна для России
Сбербанк добрался до должников в Лондоне
"Отвратительно, но ничего нового": эксперт о поисках "пропаганды Кремля"
"Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу
Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы?
Самоизоляция: только не для российской "элиты"?
Батурина вернула себе звание богатейшей россиянки
Глава ЦБ допустила очередное снижение ставки в 2020 году
Из-за карантина по случаю пандемии Британия утонула в мусоре
Из-за карантина по случаю пандемии Британия утонула в мусоре
Теперь всё и везде связано с коронавирусом
Профсоюзы призвали Мишустина провести в России национализацию компаний
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ