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Автор Антон Куликов

Макаревич о народе: их опять "грабанули", а они всё терпят

Политика

Музыкант Андрей Макаревич не мог не пройти мимо злободневной темы. И провел параллели между нынешней ситуацией и последними годами существования Советского Союза.

"Опять ограбили"

На своей странице в "Фейсбуке" (от 29 марта) Андрей Вадимович предположил, что "в ближайшее время на короновирус (так в оригинале, с "о" - прим.) постараются спихнуть все наши беды".

"Однако мы далеко не самая пострадавшая от него страна. А в пострадавших национальная валюта тоже грохнулась на треть? Или это только у нас? И не из-за вируса вовсе? Ах, да - там были какие-то танцы с нефтью - а мы с этими болячками уже и забыли...", - отметил он.

И напомнил про времена Советского Союза: "Вы помните, от чего рухнул Советский Союз? Горбачёв развалил? Ага, конечно. Цены на нефть упали немыслимо. И в стране победившего социализма в момент кончилось сразу всё".

"...всякий раз слабые голоса яйцеголовых интеллигентов взывали к солнцу нашему - не стройте жизнь и благосостояние огромной страны на одной нефти! Давайте развивать частное предпринимательство, промышленность, науку, поощрять инициативы! ", - продолжил Андрей Макаревич, подчеркнув, что в ответ "продолжали пилить нефтедоллары".

Далее он напомнил про еще одну причину проблем - амбиции: "...решили всему миру показать, какие мы (то есть они) крутые".

"Пока еще в погоне за масками, которых так и нет, пытаясь спасти свои закрытые кафе, рестораны и прочие с таким трудом созданные детища люди не поняли, как их в очередной раз грабанули", - подчеркнул музыкант.

И отметил, что власть имущие "боятся только того, что у вас однажды кончится терпение". "Но судя по всему, терпение русского народа безгранично", - заключил Андрей Макаревич.

Российская интеллигенция верна традициям

Конечно, пост сам по себе эмоциональный и рассчитан в основном на эмоции. Трудно не согласиться с пассажами про "грохнувшуюся" на треть национальную валюту или проблемы малого бизнеса.

В нынешних условиях призывать рассматривать проблемы в комплексе, а не объяснять их наплевательским отношением "верхов" к "низам", дело довольно сложное.

Но все же хотелось бы отметить, что Россия далеко не единственная страна в мире, которая сталкивается с трудностями. Вот, например, на днях в министерстве финансов Израиля заявили, что экономика страны движется к катастрофе. Может, это и алармизм, но там у малого бизнеса тоже масса сложностей. И как их решать, рецепта пока нет. И нигде в мире нет. Ну то есть почти нигде - но вы же не хотите, как в Китае?

Про рухнувший из-за цен на нефть Советский Союз пассаж довольно популярный. Но СССР держался все же не исключительно на ценах на нефть. Значительную роль в бюджете страны они стали играть только с середины 1970-х годов.

К краху СССР привела совокупность факторов, в том числе и политика Михаила Сергеевича. И вовсе не факт, что высокие цены на нефть в состоянии были бы компенсировать промахи и провалы советского руководства того времени.

Претензии к политике властей по отношению к предпринимателям разнообразны и обширны. И проблем действительно хватает. Разумеется, необходимы меры по поддержке малого и среднего предпринимательства - не только в нынешней ситуации, кстати.

Но все же вокруг всех нас не выжженная пустыня. А то складывается впечатление, что в России полная разруха и запустение. И остается только сетовать на безграничное терпение русского народа.

А вообще, конечно, можно было бы вспомнить о вековых традициях российской интеллигенции. Которая и в XIX веке пеняла народу на его долготерпение. Только тогда "Фейсбука" и "Твиттера" не было.

Темы курс рубля коронавирус цены на нефть михаил горбачев андрей макаревич
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