Невиданное происшествие на свадьбе: сова унесла обручальные кольца

В Великобритании на одной из свадеб произошёл неожиданный инцидент: дрессированная сова, предназначенная для того, чтобы принести обручальные кольца новобрачным, решила их украсть.

Фото: flickr.com by Archangel12, CC BY 2.0

Когда наступил момент обмена кольцами, сова неожиданно улетела с украшениями на крышу аббатства, где проходила церемония. Несмотря на попытки дрессировщика, который пытался вернуть сову с помощью кусочка курицы, пернатая озорница приземлилась на подоконник и игнорировала все уловки.

Церемония продолжилась без колец, а других дрессированных птиц пришлось задействовать, чтобы поддержать праздничное настроение. Только через семь часов сова вернулась и вернула кольца, что вызвало радость у новобрачных и гостей.

Уточнения

Совообра́зные (лат. Strigiformes) — отряд, включающий более 200 видов птиц преимущественно средней величины (от мелких до крупных), распространённых во всех частях света, кроме Антарктики и некоторых островов. В отряде два современных семейства: совиные, или настоящие совы, а также сипуховые. Совообразные обладают крупной головой и большими глазами. Клюв короткий, загнутый, когти острые, загнутые. Окраска покровительственная (маскирующая). Большинство видов охотятся ночью, в связи с чем имеют мягкое оперение и бесшумный полёт.





Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Соединённое Королевство включает в себя остров Великобритания, северо-восточную часть острова Ирландия и множество более мелких Британских островов. Северная Ирландия имеет сухопутную границу с Республикой Ирландия; в остальном, Великобритания окружена Атлантическим океаном, Северным морем, Ла-Маншем, Кельтским морем и Ирландским морем.