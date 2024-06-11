Почему опасно целовать животных: вы не догадывались

Многие владельцы домашних животных относятся к своим питомцам как к членам семьи.
Неудивительно, что результаты исследований показывают, что большинство владельцев собак фотографируют их чаще, чем своих близких родственников.
Также показательно, что опрошенные заявляют, что им сложнее расстаться с питомцем на неделю, чем с партнером. Те, кто так сильно любят своих собак или кошек, часто выражают свою привязанность через объятия и поцелуи.
Ответ может огорчить любителей четвероногих друзей.
Вывод однозначен: целовать собак, кошек, хомяков, кроликов, морских свинок и других животных может быть очень опасно для людей. В свое время популярность приобрела вера в то, что во рту собаки меньше бактерий, чем у человека. Однако это миф! Подумайте только, сколько грязных предметов обнюхивает собака каждый день. Обычно она приветствует других собак, не целуя их в щеку.
Джон Оксфорд, британский профессор в области бактериальных и вирусных исследований, утверждает, что проблема заключается не только в микробах, обнаруживаемых в слюне животных. Многие микробы также находятся на носу.
Показательны случаи, когда у людей обнаруживаются необычные инфекции. Например, у одной женщины появилась невнятная и неразборчивая речь.
Сначала врачи не могли правильно диагностировать проблему. Только глубокое исследование показало, что в её организме присутствуют бактерии capnocytophaga canimorsus, часто встречающиеся в слюне кошек и собак.
Как призналась женщина, причиной, вероятнее всего, был обмен поцелуями с домашним питомцем. Люди, целующие животных, также подвержены риску заболеть болезнью Лайма или микозом.
Болезнь у человека может проявиться намного раньше, чем у собаки или кошки, поэтому даже здоровый четвероногий может заразить своего хозяина.
Если вы хотите быть осторожными, не целуйте своего питомца, не позволяйте ему лизать ваше лицо и есть с вашей тарелки.
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