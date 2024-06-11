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Почему опасно целовать животных: вы не догадывались

Врачи ответили, почему опасно целовать животных

2:21
Зоосфера » Собаки

Многие владельцы домашних животных относятся к своим питомцам как к членам семьи.

Врачи ответили, почему опасно целовать животных
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Неудивительно, что результаты исследований показывают, что большинство владельцев собак фотографируют их чаще, чем своих близких родственников.

Также показательно, что опрошенные заявляют, что им сложнее расстаться с питомцем на неделю, чем с партнером. Те, кто так сильно любят своих собак или кошек, часто выражают свою привязанность через объятия и поцелуи.

Можно ли целовать животных?

Ответ может огорчить любителей четвероногих друзей.

Вывод однозначен: целовать собак, кошек, хомяков, кроликов, морских свинок и других животных может быть очень опасно для людей. В свое время популярность приобрела вера в то, что во рту собаки меньше бактерий, чем у человека. Однако это миф! Подумайте только, сколько грязных предметов обнюхивает собака каждый день. Обычно она приветствует других собак, не целуя их в щеку.

Может ли собака или кошка заразить хозяина чем-то серьезным?

Джон Оксфорд, британский профессор в области бактериальных и вирусных исследований, утверждает, что проблема заключается не только в микробах, обнаруживаемых в слюне животных. Многие микробы также находятся на носу.

Показательны случаи, когда у людей обнаруживаются необычные инфекции. Например, у одной женщины появилась невнятная и неразборчивая речь.

Сначала врачи не могли правильно диагностировать проблему. Только глубокое исследование показало, что в её организме присутствуют бактерии capnocytophaga canimorsus, часто встречающиеся в слюне кошек и собак.

Как призналась женщина, причиной, вероятнее всего, был обмен поцелуями с домашним питомцем. Люди, целующие животных, также подвержены риску заболеть болезнью Лайма или микозом.

Болезнь у человека может проявиться намного раньше, чем у собаки или кошки, поэтому даже здоровый четвероногий может заразить своего хозяина.

Если вы хотите быть осторожными, не целуйте своего питомца, не позволяйте ему лизать ваше лицо и есть с вашей тарелки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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