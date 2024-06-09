Как долго животные могут притворяться мертвыми: вы будете удивлены

Стало известно, сколько животные могут притворяться мертвыми

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ученые раскрыли удивительный феномен, проявляемый животными и насекомыми в случае опасности: они могут притворяться мертвыми, что помогает им избежать нападения хищника.

Фото: openverse.org by www.sebastian.rieger.photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперты сообщили о том, как долго может продолжаться такое поведение.

Исследователи из Бристольского университета изучали этот феномен у муравьиных львов, признанных как самые хитрые среди насекомых.

По мнению специалистов, не только насекомые могут симулировать бездействие, когда поблизости находится опасное существо. Это поведение характерно и для животных, и даже для людей, однако оно проявляется лишь в крайних ситуациях.

Исследователи наблюдали за опоссумами, мокрицами и птицами, чтобы подтвердить свои гипотезы. По словам руководителя исследования, все живые существа способны "играть в труп" настолько долго, насколько хватит их выдержки. Иными словами, это поведение не зависит ни от вида животного, ни от его возраста. Все они имеют врожденную стратегию, как правильно вести себя в такой ситуации.

Когда ситуация становится критической, у потенциальной жертвы повышается концентрация внимания. Так, живые организмы могут оставаться неподвижными даже более суток. По мнению руководителя исследования, в большинстве случаев хищник действительно отступает от потенциальной жертвы.