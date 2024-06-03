Какие породы кошек самые ласковые и ручные

Стали известны породы кошек, которые любят сидеть на руках

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда человек решает завести пушистого любимца, он стремится выбрать животное с миролюбивым характером. От кошек ожидают теплоты, ласки и, конечно же, уютного мурчания.

Фото: flickr.com by Роберто Шабс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Поэтому при выборе питомца важно учитывать его природный темперамент, который сильно варьируется в зависимости от породы.

Абиссинская кошка

Это одна из самых дружелюбных и преданных пород. Абиссинские кошки спокойны и доброжелательны, почти не проявляют агрессию и редко пускают в ход когти. Они отлично уживаются с другими животными, ладят с детьми и активно играют с ними.

Русская голубая кошка

Кошки этой породы легко адаптируются к любым условиям. Они хорошо чувствуют себя как в одиночестве, так и в большой компании. Русские голубые кошки с удовольствием играют с детьми и гостями, любят ласку и отвечают взаимностью своим хозяевам.

Шотландская вислоухая кошка

Эти кошки — любимцы как детей, так и взрослых. Благодаря своей милой внешности, мягкой шерсти и миролюбивому нраву, шотландские вислоухие кошки завоевывают сердца. Они любят быть рядом с хозяевами, мурчать и ласкаться, терпеливо переносят внимание детей, не проявляя агрессии.

Мейн-кун

Эти кошки впечатляют своим размером и величественным видом. Мейн-куны обладают покладистым характером и хорошо поддаются обучению. Они любят находиться в компании и не боятся детей или гостей.

Невская маскарадная кошка

Эти пушистые красавицы очень ласковы и деликатны по отношению к людям. Невские маскарадные кошки чутко ощущают, когда хозяину нужна поддержка, и приходят подбодрить его своим мурчанием. Они особенно тепло относятся к детям, могут успокаивать их и даже играть с ними.

Сфинкс

Сфинксы отличаются особым умом и преданностью своим хозяевам. Эти кошки хорошо уживаются с другими домашними животными и любят детей всех возрастов. Они деликатно проявляют свою привязанность, не требуя постоянного внимания.

Среди множества кошачьих пород можно найти ласкового и доброго питомца, который станет другом для всей семьи.