Породы кошек, которые переживут своего владельца: вы будете удивлены

Средняя продолжительность жизни домашних кошек составляет от 12 до 15 лет.
Кошки, имеющие свободный доступ к улице или бездомные, живут в среднем 7-8 лет. Причинами их гибели часто становятся несчастные случаи: нападения собак, яды, автотравмы, инфекционные и паразитарные заболевания.
Общие сведения: В сельской местности пожилых кошек часто убивают дикие лисы, которые перестали бояться людей и заходят в деревни. Кошки, живущие в квартирах, живут дольше благодаря качественному питанию, обработке от паразитов и своевременной ветеринарной помощи. Кастрация или стерилизация также увеличивает продолжительность жизни животных.
Частые роды у самок и злоупотребление гормональными препаратами могут привести к онкологическим заболеваниям. Коты, участвующие в боях за самку, подвержены риску заразиться лейкозом. Ежегодная вакцинация особенно важна для кошек, живущих на даче или в сельской местности.
В городе кошки часто погибают при падении из окна, поэтому лучше установить специальные сетки-антикошки.
Зарегистрированная максимальная продолжительность жизни домашних кошек составляет 38 лет (Крим Пафф), а неофициально — 43 года (Люси).
Сиамская и тайская
Представители этих пород нередко живут 20 и более лет. Сиамский кот Скутер прожил 30 лет.
Балинезийская
Эта полудлинношерстная разновидность сиамских кошек живет до 20 лет.
Бурманская
Продолжительность жизни до 25 лет, рекорд — 27 лет (Каталина Леди из Австралии).
Ориентальная (восточная короткошерстная)
Продолжительность жизни до 20 лет.
Рэгдолл
Эти кошки живут в среднем до 20 лет, рекорд — 25 лет.
Другие популярные породы:
В России есть курский кот-долгожитель Базилио, ему 26 лет, порода — тайская. Саванна, выведенная при скрещивании домашних кошек и африканского сервала, живет от 15 до 20 лет.
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