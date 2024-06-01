Породы кошек, которые переживут своего владельца: вы будете удивлены

Названы породы кошек, которые очень долго живут

2:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Средняя продолжительность жизни домашних кошек составляет от 12 до 15 лет.

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Кошки, имеющие свободный доступ к улице или бездомные, живут в среднем 7-8 лет. Причинами их гибели часто становятся несчастные случаи: нападения собак, яды, автотравмы, инфекционные и паразитарные заболевания.

Общие сведения: В сельской местности пожилых кошек часто убивают дикие лисы, которые перестали бояться людей и заходят в деревни. Кошки, живущие в квартирах, живут дольше благодаря качественному питанию, обработке от паразитов и своевременной ветеринарной помощи. Кастрация или стерилизация также увеличивает продолжительность жизни животных.

Частые роды у самок и злоупотребление гормональными препаратами могут привести к онкологическим заболеваниям. Коты, участвующие в боях за самку, подвержены риску заразиться лейкозом. Ежегодная вакцинация особенно важна для кошек, живущих на даче или в сельской местности.

В городе кошки часто погибают при падении из окна, поэтому лучше установить специальные сетки-антикошки.

Зарегистрированная максимальная продолжительность жизни домашних кошек составляет 38 лет (Крим Пафф), а неофициально — 43 года (Люси).

Какие породы славятся долгожительством?

Сиамская и тайская

Представители этих пород нередко живут 20 и более лет. Сиамский кот Скутер прожил 30 лет.

Балинезийская

Эта полудлинношерстная разновидность сиамских кошек живет до 20 лет.

Бурманская

Продолжительность жизни до 25 лет, рекорд — 27 лет (Каталина Леди из Австралии).

Ориентальная (восточная короткошерстная)

Продолжительность жизни до 20 лет.

Рэгдолл

Эти кошки живут в среднем до 20 лет, рекорд — 25 лет.

Другие популярные породы:

Персидские кошки живут от 15 до 20 лет

Канадский сфинкс по кличке Гранд Па Рекс Аллен прожил 34 года

Русская голубая кошка живет от 15 до 20 лет

Американские мейн-куны и бесхвостые кошки с острова Мэн живут до 18 лет

Турецкий ван — до 20 лет

Сибирские и норвежские лесные кошки — до 20 лет

Меконгский бобтейл — до 23 лет

В России есть курский кот-долгожитель Базилио, ему 26 лет, порода — тайская. Саванна, выведенная при скрещивании домашних кошек и африканского сервала, живет от 15 до 20 лет.