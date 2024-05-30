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Эксперты перевели эти сигналы на человеческий язык: как понять, чего хочет кошка

Россиянам рассказали, как понять, чего хочет кошка

1:20
Зоосфера » Кошки

Хотя кошки не умеют говорить по-человечески, и владельцы не всегда понимают их желания, между ними возможна эффективная коммуникация.

Россиянам рассказали, как понять, чего хочет кошка
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

За тысячелетия совместной жизни с людьми кошки разработали условные сигналы для передачи информации хозяину.

Как же "перевести" эти сигналы на человеческий язык?

Облизывание хозяина

Это поведение чаще ассоциируется с собаками, но и некоторые кошки иногда "целуются" с владельцем. Немногие знают, что это означает.

Как выяснилось, кошка таким образом показывает, что считает своего хозяина равным себе.

С таким питомцем легко установить отношения, ведь он явно любит своего хозяина. Мяуканье под закрытой дверью Многие владельцы не понимают, почему кошка часто "плачет" под закрытой дверью, но не заходит, когда дверь открывается.

Эксперты объясняют это просто: кошки — территориальные животные. Квартиру они воспринимают как свою территорию, которую нужно контролировать и защищать.

Закрытые двери мешают им выполнять эту задачу.

Демонстрация живота

Если ваша кошка часто показывает вам живот, это повод для радости: она настолько вам доверяет, что не видит в вас угрозы.

Такое доверие нужно заслужить.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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