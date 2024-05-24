Как по волшебству: звуки, от которых кошки без ума

От каких звуков кошки без ума: согласны все владельцы этих питомцев

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вы, вероятно, встречали информацию в Интернете о звуках, которые кошкам не нравятся и которых они боятся.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сегодня мы предлагаем поговорить о более приятных вещах: звуках, которые кошки любят слышать.

Большинство кошек успокаиваются от тихого голоса своего хозяина.Такой же эффект на кошек оказывает мягкий шум льющейся воды и тихий шелест бумаги или пакета.

Может показаться странным, но в список предпочтений кошек также входит звук "царапания" (не путать с резким скрежетом).

Возможно, вы даже видели, как кошка лежит на подоконнике и монотонно царапает оконную раму.

Можем поспорить, что в такой обстановке животное чувствует себя очень комфортно. Если вы не видели эту сцену, то следующая ситуация вам точно знакома. Ни один кот не устоит перед звуком насыпающегося в миску корма.