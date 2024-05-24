Как по волшебству: звуки, от которых кошки без ума

Вы, вероятно, встречали информацию в Интернете о звуках, которые кошкам не нравятся и которых они боятся.
Сегодня мы предлагаем поговорить о более приятных вещах: звуках, которые кошки любят слышать.
Большинство кошек успокаиваются от тихого голоса своего хозяина.Такой же эффект на кошек оказывает мягкий шум льющейся воды и тихий шелест бумаги или пакета.
Может показаться странным, но в список предпочтений кошек также входит звук "царапания" (не путать с резким скрежетом).
Возможно, вы даже видели, как кошка лежит на подоконнике и монотонно царапает оконную раму.
Можем поспорить, что в такой обстановке животное чувствует себя очень комфортно. Если вы не видели эту сцену, то следующая ситуация вам точно знакома. Ни один кот не устоит перед звуком насыпающегося в миску корма.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.