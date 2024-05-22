Неожиданные факты о кошачьих усах: как порода и вес влияют на их длину

Наверняка вы замечали, что у некоторых кошек усы длиннее, чем у других. Рассказываем, от чего зависит длина усов у кошек.
Обычно длина кошачьих усов, которые по-научному называются вибриссы, пропорциональна ширине тела.
Однако, если кошка наберет несколько килограммов, это не означает, что ее усы тут же станут длиннее.
Длина усов также зависит от породы кошки. Самыми впечатляющими усами могут похвастаться мейн-куны. Согласно Книге рекордов Гиннеса, обладателем самых длинных усов — 19 сантиметров — был признан мейн-кун по имени Мисси из Финляндии.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.