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Встроенный в голову локатор хозяина: как кошки определяют местонахождение хозяина по голосу

Эксперты ответили, как кошки узнают, где их хозяин

1:02
Зоосфера » Кошки

Японские ученые из Киотского института выяснили, что кошки способны определить местоположение своего хозяина по звуку его голоса. Эти выводы были сделаны на основе экспериментов с использованием динамиков.

Эксперты ответили, как кошки узнают, где их хозяин
Фото: Wikipedia by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В ходе экспериментов исследователи размещали динамики в разных комнатах и наблюдали за реакцией кошек на голос их владельца. Единственное, что вызывало беспокойство у животных, — это быстрая смена местоположения хозяина. Кошки были очень удивлены, когда понимали, что их хозяин перемещается по дому слишком быстро.

Ранее проведенные исследования показывали, что у кошек есть способность сохранять представление о существовании объекта, даже если он исчезает из их поля зрения. Однако в новом исследовании ученые решили проверить, как кошки будут реагировать, если их будут звать из одного и того же места в течение длительного времени. В эксперименте приняли участие более пятидесяти кошек.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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