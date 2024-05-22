Встроенный в голову локатор хозяина: как кошки определяют местонахождение хозяина по голосу

Японские ученые из Киотского института выяснили, что кошки способны определить местоположение своего хозяина по звуку его голоса. Эти выводы были сделаны на основе экспериментов с использованием динамиков.
В ходе экспериментов исследователи размещали динамики в разных комнатах и наблюдали за реакцией кошек на голос их владельца. Единственное, что вызывало беспокойство у животных, — это быстрая смена местоположения хозяина. Кошки были очень удивлены, когда понимали, что их хозяин перемещается по дому слишком быстро.
Ранее проведенные исследования показывали, что у кошек есть способность сохранять представление о существовании объекта, даже если он исчезает из их поля зрения. Однако в новом исследовании ученые решили проверить, как кошки будут реагировать, если их будут звать из одного и того же места в течение длительного времени. В эксперименте приняли участие более пятидесяти кошек.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.