Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 вызывающих неловкость сцен в "Постучись в мою дверь в Москве"
Аренда жилья подорожала в среднем по России на 32%
На сцене театра "Маска" покажут "Скупого" с Леонидом Якубовичем
Привычка проглатывать жвачку может стать причиной непроходимости кишечника
Круговая подтяжка лица: метод возвращения молодости
Как правильно планировать время для ванны после физических нагрузок
Прокурор попросил для актрисы Рамили Хисамовой 11 лет колонии
Рассказываем об очень ценном тюльпане
Как приготовить фруктовый джем в домашних условиях
Самая главная собачья манипуляция: как подлые четвероногие делают "собачьи глаза"

Кинологи рассказали о "собачьих глазах"

0:51
Зоосфера » Собаки

Учёные выяснили, как собакам удаётся делать такой умилительный взгляд, известный как "щенячий".

Кинологи рассказали о "собачьих глазах"
Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Исследователи из Университета Дюкейн в США раскрыли секрет этой выразительной собачьей мимики.

В штате Пенсильвания отмечают, что собаки отличаются от других домашних животных способностью отвечать взаимностью на человеческое отношение, что делает их настоящими компаньонами.

Профессор Мэдисен Омстед поясняет, что собаки демонстрируют свои чувства через зрительный контакт, "щенячий взгляд". Ученые обнаружили, что собаки каждый раз устанавливают именно такой контакт с людьми. Для получения этих данных они изучили эволюцию мимики собак и выяснили, чем она отличается от волчьей. Основные различия заключаются в строении лицевых мышц.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
"Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин "Нехорошее лето Киева". Такер Карлсон поговорил с основателем ЧВК Blackwater Дмитрий Плотников Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Когда лучше поливать огурцы и помидоры: утром или вечером
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Последние материалы
Как приготовить фруктовый джем в домашних условиях
Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Страховщики не хотят продавать каско на Mercedes e-class, BMW Х5 и Lada Granta
Что изменит смерть президента Ирана Раиси? Шокирующий прогноз
Максим Матвеев показал поклонникам фотографии своей мамы
"Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем
Кинологи рассказали о "собачьих глазах"
Владислав Жемчугов: к ковиду нужно просто быть готовыми
Зрители остались недовольны игрой Полины Гагариной в "Красных линиях"
Перхоть, сухость и шелушение кожи могут возникнуть из-за жёсткой воды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников