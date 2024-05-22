Самая главная собачья манипуляция: как подлые четвероногие делают "собачьи глаза"

Кинологи рассказали о "собачьих глазах"

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Учёные выяснили, как собакам удаётся делать такой умилительный взгляд, известный как "щенячий".

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Исследователи из Университета Дюкейн в США раскрыли секрет этой выразительной собачьей мимики.

В штате Пенсильвания отмечают, что собаки отличаются от других домашних животных способностью отвечать взаимностью на человеческое отношение, что делает их настоящими компаньонами.

Профессор Мэдисен Омстед поясняет, что собаки демонстрируют свои чувства через зрительный контакт, "щенячий взгляд". Ученые обнаружили, что собаки каждый раз устанавливают именно такой контакт с людьми. Для получения этих данных они изучили эволюцию мимики собак и выяснили, чем она отличается от волчьей. Основные различия заключаются в строении лицевых мышц.