Кошек ни в коем случае нельзя кормить вместе: какую ошибку совершает каждый владелец

Эксперты заявили, что нельзя кормить кошек вместе

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда в доме две кошки не находят общий язык, особенно если одна из них недавно появилась, некоторые владельцы или начинающие специалисты предлагают кормить их вместе, разместив миски с кормом близко друг к другу. Однако это серьезная ошибка, способная только усилить агрессию между животными.

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Почему кормить кошек вместе нежелательно

Кормление двух враждующих кошек рядом друг с другом часто воспринимается как способ помирить их, поскольку они, казалось бы, мирно едят в одной области. Но это обманчивое впечатление. В реальности кошки сталкиваются с дилеммой: или кушать в присутствии недруга, или голодать. Это может усиливать их злость и раздражение во время еды, а затем приводить к еще более ожесточенным конфликтам.

Как правильно устроить кормление для кошек, которые не ладят

Чтобы избежать конфликтов и стресса, важно не только разделить места кормления, но и создать условия, в которых каждая кошка будет чувствовать себя в безопасности. Это включает отдельные места для еды, отдыха и туалета. Кормить кошек можно одновременно, но в разных комнатах или зонах, где каждая может чувствовать себя уютно. Такой подход способствует тому, что кошки начинают адаптироваться к присутствию друг друга, не испытывая принудительной близости, что со временем может привести к мирному сосуществованию или даже дружбе.

Кормление рядом может быть полезным только для тех животных, которые уже начали проявлять признаки дружбы: играют вместе или спят рядом. В таких случаях совместный прием пищи может укрепить их взаимопонимание, поскольку они видят, что друг не представляет угрозы даже в такой потенциально уязвимый момент, как время кормления.