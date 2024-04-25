Истинная причина данного поведения вашей кошки: заявление ученых

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Ветеринары ответили, почему кошка выгибает спину

3:01
Зоосфера » Кошки

Любой хозяин домашнего животного подтвердит, что наблюдение за своим пушистым другом — это увлекательное занятие.

Ветеринары ответили, почему кошка выгибает спину
Фото: pixabay.com by Tasy Hong is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedicatio

Кошки — существа умные и чувствительные, способные ощущать приближение беды, предсказывать погодные изменения и даже исцелять своих владельцев.

Любой владелец знает, что поведение их питомца имеет свои причины. Но что означает поза кошки, когда она выгибает спину дугой?

Кошки могут "разговаривать" без слов — достаточно лишь внимательно их наблюдать. Они отлично владеют языком жестов и телодвижений, но не всегда люди понимают их сигналы. Если бы мы могли говорить на кошачьем языке, то узнали бы о мышах, птицах и сметане.

Кошки не обсуждают с людьми политику или экономику. Это умные и хитрые животные, которые могут подсказать своему хозяину нужные решения. Кошка всегда даст знать, когда ей нужно в туалет, поесть или прогуляться, и может даже "спеть" о своем любимом лакомстве. Хитрость кошек — это их особый дар, и как его использует человек, зависит от его способности понять своего усатого друга. Кошки общаются не только с людьми, но и с другими животными, используя те же методы общения.

Так что, живя с таким животным, придется изучить язык птиц и зверей. Многие кошатники отлично понимают своих питомцев и с радостью выполняют их желания, хотя некоторые, особенно новички, еще не освоили все их жесты и привычки.

Многие задаются вопросом, почему кошка выгибает спину, чувствуя опасность. Опытные владельцы знают, что в такие моменты лучше не трогать животное.

Это может привести к укусам или царапинам.

Но почему кошка именно так реагирует на угрозу? Не лучше ли было бы показать когти или зубы? Вероятно, нарушитель оценил бы когти кошки!

Не каждое животное способно выгнуть спину таким образом.

Кошки — гибкие создания, их позвоночник способен на удивительные гимнастические трюки. В моменты опасности или стресса кошка может изгибаться так, что способна пролезть в самые узкие отверстия.

Осознав опасность, кошка выгибает спину, шерсть вздымается, уши прижимаются к голове, и она издает фыркающие звуки. Это пугает не только рассказчика, но и всех, кто осмеливается нарушить ее покой.

Выгнутая спина делает животное визуально больше и грознее, что помогает ей отпугнуть возможную угрозу. Это свойственно кошкам, которые несмотря на свой маленький размер, могут показаться большими и страшными.

Если вы видите кошку, испуганно выгнувшую спину, лучше отступить, чтобы избежать возможных неприятных последствий. Если ваш питомец испугался в определенной ситуации, старайтесь в будущем избегать ее, чтобы не стать объектом его страха.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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