Бесстрашная машина для убийств: как разучить вашу собаку бояться всего вокруг

У питомцев разнообразные характеры, и у некоторых собак может быть выражена смелость, тогда как у других проявляется боязливость.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился своими рекомендациями по уходу за пугливыми собаками.
Важно осознавать, что многие животные испытывают страх перед незнакомым. Поэтому рекомендуется регулярно водить собаку в разные места и знакомить ее с другими собаками.
Если собака не проявляет доверия к другим животным, важно сообщать о ее боязни людям, с которыми она взаимодействует.
В таких случаях полезно проводить время с собакой в общественных местах, чтобы она постепенно преодолевала свои страхи. Также следует обратиться за помощью к дрессировщикам, так как некоторые проблемы с психикой могут быть причиной боязливости.
Эксперты рекомендуют начинать социализацию собаки уже с 2-3 месяцев. Взрослым животным будет труднее привыкнуть к окружающему миру и людям.
Настраивать собаку на недоверие к людям с целью обучения ее охранному поведению не следует. Только уверенный в себе пес сможет эффективно выполнять функции защитника. Пугать животное может привести к агрессивным проявлениям, таким как укусы и нападки на окружающих.
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