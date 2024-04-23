Бесстрашная машина для убийств: как разучить вашу собаку бояться всего вокруг

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Кинологи дали ответ, как отучить собаку всего бояться

1:23
Зоосфера » Собаки

У питомцев разнообразные характеры, и у некоторых собак может быть выражена смелость, тогда как у других проявляется боязливость.

Кинологи дали ответ, как отучить собаку всего бояться
Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился своими рекомендациями по уходу за пугливыми собаками.

Важно осознавать, что многие животные испытывают страх перед незнакомым. Поэтому рекомендуется регулярно водить собаку в разные места и знакомить ее с другими собаками.

Если собака не проявляет доверия к другим животным, важно сообщать о ее боязни людям, с которыми она взаимодействует.

В таких случаях полезно проводить время с собакой в общественных местах, чтобы она постепенно преодолевала свои страхи. Также следует обратиться за помощью к дрессировщикам, так как некоторые проблемы с психикой могут быть причиной боязливости.

Эксперты рекомендуют начинать социализацию собаки уже с 2-3 месяцев. Взрослым животным будет труднее привыкнуть к окружающему миру и людям.

Настраивать собаку на недоверие к людям с целью обучения ее охранному поведению не следует. Только уверенный в себе пес сможет эффективно выполнять функции защитника. Пугать животное может привести к агрессивным проявлениям, таким как укусы и нападки на окружающих.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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