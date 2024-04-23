Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спорт и диета не единственные решения: хирург разоблачил мифы об ожирении
НИУ ВШЭ: в 2024 году для назначения страховой пенсии понадобятся 15 лет стажа
Яна Рудковская вышла в свет в 8-килограммовом кутюрном платье из страз
Роза Цезарь найдёт место в вашем саду
Инвестирование: депозиты в банке или фондовые рынки?
Простой рецепт лукового супа
Тарифы на отопление зависят от плотности населения
"Вояджер-1" возобновил передачу телеметрии на Землю
Стало известно, куда пропал Евгений Киндинов
Какие знаки зодиака обязаны завести домашнее животное: 3 точно не отвертятся

Стало известно, какие знаки зодиака всегда заводят питомцев

Зоосфера » Кошки

Дом — это место, где желательно создать атмосферу уюта и тепла, где все должно приносить удовольствие и радость. Люди стремятся сделать свой дом таким, чтобы он отражал их вкусы и учитывал все их предпочтения.

Стало известно, какие знаки зодиака всегда заводят питомцев
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для многих это уже достаточно, чтобы почувствовать, что они находятся в самом лучшем месте на свете, как только переступают порог своего дома. Однако, для некоторых это недостаточно.

Некоторые люди ощущают необходимость завести домашнего питомца, и они делают именно это, чтобы дом был для них истинным убежищем. В особенности это относится к тем, кто родился под одним из знаков зодиака.

Рыбы: люди этого знака тесно связаны с природой, и им трудно расставаться с ней хотя бы на минуту. Рыбы стремятся создать в своем доме условия, которые напоминали бы им о природной гармонии. Они выращивают цветы в горшках, но со временем им это уже может показаться недостаточным.

Представители этого знака могут решить завести домашнее животное, возможно, даже несколько, чтобы компенсировать недостаток общения с природой. Только в этом случае они почувствуют, что действительно счастливы.

Близнецы: люди этого знака не выносят одиночества. Они знают, что могут страдать от него, поэтому решают завести домашнего питомца. Им не важно, какой это будет питомец, главное, чтобы рядом было живое существо.

Они будут общаться с питомцем, когда рядом нет близких или друзей, будут играть с ним. Это помогает им понять, что всегда есть кто-то рядом, и они никогда не будут совсем одиноки. Это придает им чувство тепла и уюта.

Дева: люди этого знака часто заняты работой и им сложно найти время для неформального общения. Домашний питомец становится для них настоящим спасением.

С питомцем они всегда могут провести время после работы, пообщаться. Это помогает им забыть об одиночестве и получить положительные эмоции, которых им так не хватает.

Для представителей этих знаков зодиака существование без домашнего питомца в доме кажется неполным.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым

Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.

Мама Савельевой рассказала, что Сафонов попросил руки дочери в церкви
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
Жёсткий способ привести Зеленского в чувство — "вынести" энергообъекты Дмитрий Плотников У РФ есть ответы США на передачу ВСУ ATACMS и конфискацию активов РФ Любовь Степушова
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Растение, которое будет расти и процветать на протяжении нескольких лет
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Как сейчас выглядит 8-летняя дочь Игоря Николаева от Проскуряковой
Последние материалы
Простой рецепт лукового супа
Жёсткий способ привести Зеленского в чувство — "вынести" энергообъекты
Тарифы на отопление зависят от плотности населения
"Вояджер-1" возобновил передачу телеметрии на Землю
Стало известно, куда пропал Евгений Киндинов
Стало известно, какие знаки зодиака всегда заводят питомцев
В марте РУСАДА чаще проверяло на допинг футболистов клуба "Локомотив"
Иммунолог Продеус заявил, что чай каркаде полезен для сосудов
Доказаны предсказанные в теории дрейфово-компрессионные волны в магнитосфере Земли
"Ингосстрах": какие медицинские услуги выбирают россияне?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников