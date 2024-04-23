Зачем они вообще нужны: для чего люди заводят домашних животных и в чем их предназначение

Эксперты ответили, для чего заводить домашних животных

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почти у каждого индивида в нашем современном мире есть свойственный ему домашний питомец, без которого его существование кажется неполным.

Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Многие выбирают кошек или собак, некоторые предпочитают попугаев или других экзотических спутников. Мнения о причинах заведения домашних животных многочисленны.

В первую очередь это связано с желанием общения. Согласно психологам, забота о животных положительно сказывается на качестве жизни человека, делая ее более насыщенной и осмысленной. С самого детства домашние питомцы помогают формировать у людей добрые качества.

Кроме того, с питомцами можно поделиться своими секретами или переживаниями. Известно, что такое общение способно помочь преодолеть даже самые трудные периоды в жизни, проблемы или неудачи.

Однако каждый имеет свои собственные личные мотивы для заведения питомца.

Прежде чем принять решение о том, какой питомец поселится в вашем доме, стоит оценить вашу готовность к ответственности. Необходимо помнить, что при выборе экзотического животного может потребоваться особый уход.

В таких случаях перед приобретением стоит дополнительно изучить обширное количество информации и оценить свои силы и степень ответственности. Многие питомцы требуют комфортных условий жизни и правильного образа жизни со стороны их владельцев.