Кошачьи поцелуи: что происходит в голове вашей кошки, когда она бодает вас?

Почему кошки бодают человека

2:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — загадочные создания, чье поведение порой кажется непостижимым. Одним из этих таинственных поведенческих проявлений является бодание — нежное или иногда более решительное прикосновение мордочкой или головой кошки к человеку. Почему кошки так делают? Зачем им нужно это контактирование с нами?

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1. Выражение привязанности и доверия

Бодание кошки могут рассматриваться как проявление привязанности и доверия. Кошки выбирают близких к себе людей и других животных, чтобы поделиться своей нежностью. Когда кошка бодает вас, она демонстрирует свое уважение и привязанность к вам. Это может быть особенно заметно, если кошка делает это в ответ на ваше внимание или ласку.

2. Социальное взаимодействие

Кошки — социальные животные, хотя и в меньшей степени, чем их собратья — собаки. Бодание может служить способом общения для кошек как с людьми, так и с другими кошками. Оно может указывать на то, что кошка хочет включить вас в свою "семью" или сообщить о своем благосклонном настроении.

3. Пометка территории

У кошек есть многочисленные способы отмечать свою территорию, включая метание маркирующих феромонов. Бодание может быть частью этого процесса. Когда кошка бодает вас, она может оставлять ваш запах, чтобы "пометить" вас как часть своей территории или стаи.

4. Социальная иерархия

В группах кошек, особенно если они живут вместе, может существовать определенная социальная иерархия. Бодание может быть способом кошки подтвердить свое социальное положение по отношению к вам.

5. Поиск внимания и ухода

Наконец, бодание может быть способом для кошки попросить ваше внимание и заботу. Кошки, как и люди, могут испытывать чувство одиночества. Бодание может быть их способом обратить на себя внимание и получить желанные ласки и заботу.