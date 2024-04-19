Шокирующие перемены в мире животных: кто выживет, а кто попадет в историю

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Ученый Гашев заявил, что изменения климата влияют на флору и фауну

3:12
Зоосфера

Перемены в привычных местах обитания затронули не только пернатых, но и млекопитающих. Всемирные климатические изменения оказывают воздействие на все формы жизни на Земле. Профессор зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ доктор биологических наук Сергей Гашев поделился объяснением влиянием этих изменений на флору и фауну Тюменской области за последние полвека.

Ученый Гашев заявил, что изменения климата влияют на флору и фауну
Фото: flickr by Маттиас Ромберг is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В период с 1979 по 1980 годы в Западной Сибири установилась прохладно-влажная атмосфера, продержавшаяся до 2000 года. Этот период сопровождался перемещением на юг ряда мезофильных видов млекопитающих из лесного фаунистического комплекса.

В начале 2000-х годов произошло существенное повышение среднегодовой температуры и увеличение континентальности климата. Изменения затронули как сумму отрицательных, так и положительных температур, однако последние выросли в среднем на 4-5°С. Этот климат более подходит для степных и лесостепных видов млекопитающих, чьи ареалы начали смещаться к северу. Такие виды, как малый суслик, косуля сибирская, кабан, орел-карлик, дрофа, степная тиркушка, пеликаны, бакланы, степная пустельга, черноголовый хохотун, кречетка степная, появились на юге Тюменской области, сообщает Megatyumen.ru.

Сергей Гашев отмечает, что некоторые виды перелетных птиц, которые ранее появлялись в регионе, теперь стали численнее и продвигаются ещё дальше на север. Это водные и водноболотные птицы, которые ищут новые места для гнездования и кормежки в связи с изменением климата.

Помимо пернатых, также изменения коснулись млекопитающих. Некоторые степные виды животных также двигаются к северу. Колонии сусликов, ранее распространенные только до границы Тюменского района, теперь можно встретить уже и под Тюменью. Даже тарантулы, ранее обитавшие на юге, сейчас продвигаются севернее, а каракурты, обитающие в городах Курганской области, чувствуют себя комфортно.

Гашев также отмечает перемещение ряда видов флоры и фауны вследствие не только изменений климата, но и антропогенного воздействия. Новые виды растений появляются вдоль железных дорог и автомобильных трасс.

Аномальные погодные явления, глобальное потепление и другие факторы оказывают воздействие на экосистемы региона, вызывая увеличение лесных пожаров и сокращение площадей ледников. Однако природа способна самостоятельно балансировать эти процессы.

Сохранение биоразнообразия, защита экосистем и адаптация к изменениям климата — важные задачи современного общества. Уменьшение выбросов парниковых газов, повышение энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии могут помочь в их решении.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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