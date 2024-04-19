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Самые богатые питомцы в мире: состояние исчисляется миллионами долларов

Составлен список самых богатых питомцев

3:39
Зоосфера

Представьте, если бы ваш питомец мог иметь больше денег на своем банковском счете, чем вы. Возможно ли такое? Хотя животным не открывают счета в банках, но существует удивительная реальность, где пушистые друзья могут оказаться владельцами огромных состояний. Эти животные не только превосходят своих хозяев в богатстве, но и соревнуются между собой!

Составлен список самых богатых питомцев
Фото: openverse.org by cobalt123 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Немецкая овчарка по имени Гюнтер (состояние: примерно 43 миллиарда рублей)

Самым богатым псом в мире является верный друг Gunter Corporation — Гюнтер IV. Компания Gunter не только заботится о своем питомце, но и эффективно управляет всем его имуществом. Благодаря инвестициям в недвижимость состояние немецкой овчарки Гюнтера увеличилось с 59 миллионов фунтов стерлингов (примерно 6,8 миллиарда рублей) до 370 миллионов.

Оливия Бенсон (состояние: примерно 8,3 миллиарда рублей)

Эта очаровательная красавица — одна из любимиц американской певицы Тейлор Свифт. Шотландская вислоухая кошка Оливия заработала свое состояние, снявшись в нескольких музыкальных клипах со своей хозяйкой, создав собственную линейку товаров для животных и став участницей многих крупных рекламных кампаний.

Джиффпом (состояние: примерно 2,1 миллиарда рублей)

Джифпомм — самый высокооплачиваемый собакоблогер в мире.

Помимо этого, этот померанский шпиц является самым популярным животным в социальных сетях. Он владеет двумя мировыми рекордами Гиннеса: самая быстрая ходьба на двух лапках среди всех собак и неоднократные появления на экране, включая участие в музыкальном клипе Кэти Перри "Dark Horse".

Шупетт (состояние: примерно 1,5 миллиарда рублей)

Любимица легенды моды Карла Лагерфельда по имени Шупетт стала его единственной наследницей после его смерти. Легендарный модный дом Chanel завещал этой бирманской кошке 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, у нее есть два профессиональных обслуживающих персонала, которые заботятся о всех ее потребностях, включая регулярный маникюр. Шупетт также была на обложке журнала Vogue.

Мопс Доуг (состояние: примерно 117 миллионов рублей)

Доуг — настоящая интернет-звезда. Этот мопс снялся в музыкальном клипе популярной музыкальной группы Fall Out Boy, стал автором бестселлеров по версии New York Times и даже сыграл роль в номинированном на Оскар анимационном фильме "Митчеллы против машин".

Золотистый ретривер Такер (состояние: примерно 117 миллионов рублей)

Такер — звезда социальных сетей. Этот очаровательный золотистый ретривер имеет более 10 миллионов подписчиков в TikTok и 4,3 миллиона на YouTube. Также он был назван "Лучшим домашним животным 2021 года".

Марутаро (состояние: примерно 117 миллионов рублей)

Аккаунт сиба-ину Марутаро в социальных сетях был создан, чтобы поделиться любовью и радостью после разрушительного землетрясения в Японии в 2011 году. С тех пор Марутаро стал одним из самых известных собак в мире, и миллионы подписчиков ожидают его следующего поста.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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