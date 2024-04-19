Пустить пыль в глаза: зачем кошка отгрызает усы своим котятам

Стало известно, почему кошка лишает усов своих котят

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Забота о потомстве у кошек порой принимает удивительные формы для людей. Иногда хозяин может обнаружить, что его мурлыкающая подруга отгрызает усы своим котятам. Но нет нужды беспокоиться: это естественный процесс.

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Усы у кошек называются вибриссами. Они не просто украшают мордочку, а являются органом чувств, помогающим животным ориентироваться в пространстве. Каждый усик обладает множеством нервных окончаний, позволяя питомцу "ощущать" окружающие предметы.

Маленькие котята полны любопытства и стремятся исследовать мир вокруг, удаляясь все дальше от матери. Их зрение еще не так хорошо развито, поэтому вибриссы становятся главным "инструментом" при знакомстве с окружением. Кошка, отгрызая усы своим детям, предотвращает их преждевременное покидание безопасного уголка.

Котята временно теряют ориентацию, но их мать может быть спокойна: дети останутся на месте и не потеряются. Когда детенышей много, сложно следить за каждым из них. Поэтому кошка не дает им уйти далеко, пока они не станут более самостоятельными и не научатся сами искать пищу.

Со временем вибриссы отрастают снова. Обычно этот процесс занимает несколько дней. Однако если кошка решит, что ее детям еще рано активно исследовать мир, она может снова отгрызть их. Этот процесс повторяется, пока потомство не станет достаточно взрослым. Затем кошка позволяет детенышам исследовать мир без ограничений.

Важно помнить, что этот естественный процесс не следует повторять со взрослыми животными, отрезая им усы. Отсутствие важных органов чувств может вызвать у кошки стресс и затруднить ей ориентацию в пространстве. Вибриссы, конечно, отрастут, но питомец может испытывать дискомфорт и стресс несколько дней.