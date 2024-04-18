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Добрейшие из добрых: названы самые добрые породы собак

Кинологи назвали самые добрые породы собак

2:25
Зоосфера » Собаки

Часто выбор собаки для семьи происходит по просьбе ребенка, что порождает вопрос: "Какие собаки самые добрые?" Хотя есть мнение, что характер собаки, будь то доброта или агрессия, зависит от воспитания, а не от породы.

Кинологи назвали самые добрые породы собак
Фото: flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Собаки по своей природе дружелюбны к людям. Однако, при выборе щенка для детей, важно обратить внимание на его послушность, управляемость и отсутствие стремления к лидерству. Среди множества пород существуют те, которые выделяются по этим качествам.

Золотистый ретривер был выведен в Англии для помощи охотникам в принесении дичи. Это дружелюбное животное с отличным чутьем и памятью является идеальным компаньоном для людей с ограниченными возможностями. Ретриверы ласковы, общительны и преданны, особенно к детям, и легко уживаются с другими животными в доме. Они отлично обучаемы и не стремятся к доминированию, стремясь лишь быть другом для человека.

Лабрадор-ретривер впервые появился в Канаде и обладает множеством навыков. Эта порода может помогать на охоте, служить служебной собакой или быть поводырем для слепых. Лабрадоры обладают стойкой психикой, они преданны и спокойны, отлично общаются со всей семьей и заботятся о детях.

У сенбернаров великолепные инстинкты и потрясающая выносливость, что вызывает восхищение. Это порода собак с героическим происхождением, которая спасала множество жизней в горах. Сенбернары обладают задумчивым и мирным характером, не лают без причины и очень любят людей, особенно детей.

Колли символизирует прекрасную дружбу между человеком и собакой и отличается отсутствием агрессии. Это проявляется как в работе пастухом, так и в быту: колли нервничают, когда их хозяева уходят в дальние прогулки. Они легко находят общий язык с детьми, обучаются хорошо и всегда рады играть.

Ньюфаундленды отличаются потрясающей добротой и верностью. Они идеальны в качестве помощников и не агрессивны. Кроме того, они отличные пловцы и спасатели, что делает их надежными компаньонами на воде. Ньюфаундленды даже не рассматриваются как охранники, потому что агрессия в их поведении к людям невозможна.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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