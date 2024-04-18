Искусство укрощения животных: как приручить дикую киску

Эксперты рассказали, как приручить кошку

3:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Одичавшие кошки приобретают свой дикий характер в результате либо потери дома на протяжении долгого времени, либо из-за негативного опыта общения с людьми. Котята, рожденные у таких кошек, уже с самого начала будут иметь дикий нрав. Поэтому приручение такого животного представляет собой длительный процесс, требующий различных подходов к котенку и взрослому животному.

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Приручение дикого котенка требует особого терпения и осторожности. Котята, которые никогда не испытывали ласки со стороны людей и даже не контактировали с ними, склонны воспринимать людей как потенциальных угроз. Поэтому первым и главным стремлением котенка будет убежать и спрятаться. Чтобы завоевать доверие котенка, человеку необходимо действовать спокойно и осторожно.

Если он проявит терпение, то в скором времени сможет вызвать интерес котенка к общению. Уже в возрасте двух недель у котенка может появиться желание контактировать с человеком, подстегнутое его природным любопытством. Подход к взятию котенка на руки должен быть осторожным, чтобы он чувствовал себя комфортно и уверенно. Использование игрушек или лакомств может помочь привлечь внимание котенка, однако важно отпустить его, как только он сам захочет. Попытка удержания может вызвать у него негативные ассоциации и подорвать начинающееся доверие к человеку.

Установление контакта с взрослой дикой кошкой требует большего терпения и усилий. Такая кошка намного меньше склонна доверять человеку и реже проявляет желание общаться с ним. Для успешного контакта необходимы спокойная обстановка, отсутствие резких движений и терпеливое ожидание, пока животное само не заинтересуется в общении.

Приманка в виде лакомства может помочь привлечь внимание кошки. Попытки гладить кошку следует предпринимать лишь тогда, когда она приблизится достаточно близко или даже сама встанет на колени человека. При первых признаках недовольства лучше убрать руку, чтобы не нарушить осторожность кошки и не нарушить ее чувство безопасности.

Немного хитрости может помочь в процессе приручения дикой кошки. Предложение угощения может привлечь ее внимание, но это еще не означает, что можно сразу ее трогать. Процесс приручения должен быть постепенным, с постепенным сокращением дистанции в момент предложения лакомства.

Когда кошка уже ест с рук или подходит ближе к человеку, чтобы взять угощение, это свидетельствует о том, что контакт начинает налаживаться. Необходимо быть терпеливым и использовать игры, которые могут способствовать установлению доверия со стороны кошки. Использование спреев с феромонами или кошачьей мятой может помочь в создании расслабляющей атмосферы, но следует не злоупотреблять этими средствами.