Если вы ищете идеального питомца для ребенка — вот ответ: подходит даже самым придирчивым родителям

Психолог Таранова заявила, что питомца нужно выбирать по пожеланиям ребенка

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Большинство маленьких детей любят домашних животных и, когда они их нет, начинают упрашивать родителей завести питомца. Родители, в свою очередь, задаются вопросом, какого именно животного выбрать в качестве друга для своего ребенка.

Фото: Wikipedia by Austin Kirk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Психолог Ирина Таранова подчеркнула, что для того чтобы ребенок получил максимум пользы и удовольствия от общения с животным, это животное должно быть нежным и дружелюбным.

"Важно, чтобы дети не испытывали тревоги, страха или небезопасности в общении с питомцем", — отметила психолог. "Ребенок должен чувствовать себя сильным, важным и защищенным — только так можно построить положительные отношения. Для формирования такой связи лучше всего подходят собаки и кошки, которые обычно обладают высокой степенью эмпатии".

Однако, по словам Тарановой, не все домашние питомцы могут проявлять ласку, сообщает Общественная Служба. Новостей

"Здесь так же, как и у людей", — пояснила психолог. "Мы можем найти животное с развитой эмпатией, а можем встретить и агрессивное. Даже в пределах одного вида можно обнаружить различные характеры и темпераменты".

Таранова советует заботиться о медицинских аспектах перед приобретением питомца для ребенка.

"Важно убедиться, нет ли у ребенка аллергии на животное", — подчеркнула она. "Также полезно изучить литературу по уходу за питомцем, чтобы передать эти знания ребенку. Но в конечном счете, родители должны ориентироваться на пожелания самого ребенка, ведь они делают это для него".