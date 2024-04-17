Если вы ищете идеального питомца для ребенка — вот ответ: подходит даже самым придирчивым родителям

Большинство маленьких детей любят домашних животных и, когда они их нет, начинают упрашивать родителей завести питомца. Родители, в свою очередь, задаются вопросом, какого именно животного выбрать в качестве друга для своего ребенка.
Психолог Ирина Таранова подчеркнула, что для того чтобы ребенок получил максимум пользы и удовольствия от общения с животным, это животное должно быть нежным и дружелюбным.
"Важно, чтобы дети не испытывали тревоги, страха или небезопасности в общении с питомцем", — отметила психолог.
"Ребенок должен чувствовать себя сильным, важным и защищенным — только так можно построить положительные отношения. Для формирования такой связи лучше всего подходят собаки и кошки, которые обычно обладают высокой степенью эмпатии".
Однако, по словам Тарановой, не все домашние питомцы могут проявлять ласку, сообщает Общественная Служба. Новостей
"Здесь так же, как и у людей", — пояснила психолог.
"Мы можем найти животное с развитой эмпатией, а можем встретить и агрессивное. Даже в пределах одного вида можно обнаружить различные характеры и темпераменты".
Таранова советует заботиться о медицинских аспектах перед приобретением питомца для ребенка.
"Важно убедиться, нет ли у ребенка аллергии на животное", — подчеркнула она.
"Также полезно изучить литературу по уходу за питомцем, чтобы передать эти знания ребенку. Но в конечном счете, родители должны ориентироваться на пожелания самого ребенка, ведь они делают это для него".
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