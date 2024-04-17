Глаза из орбит выпали: что делать, если мопс чихнул, и его глаз покинул свое законное место

Ветеринары рассказали, что делать, если у мопса выпал глаз

1:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Выпадение глаза — это страшная ситуация для любого владельца питомца. Особенно когда это касается таких милых и чувствительных пород, как мопсы. Что делать в такой ситуации? Ветеринары предоставляют важные советы, которые могут спасти зрение вашего питомца и смягчить его страдания.

Фото: openverse.org by tjortenzi2012 is licensed under CC BY-SA 2.0.

В первую очередь, сохраняйте спокойствие. Эмоциональная реакция владельца может повлиять на состояние животного. Попытайтесь осторожно осмотреть глаз и оценить масштаб повреждения. Если глаз полностью выпал из орбиты, не пытайтесь восстановить его самостоятельно. Это может привести к дополнительным повреждениям.

Немедленно обратитесь к ветеринару. Это неотложная ситуация, требующая профессиональной помощи. Пока вы едете к ветеринару, попробуйте защитить глаз от дальнейших травм. Осторожно покройте его чистым мягким материалом, например, бинтом или чистой салфеткой.

Не пытайтесь вталкивать глаз обратно в орбиту. Это может причинить боль и усугубить повреждения. Вмешательство без профессиональных знаний может также повредить нервы и сосуды, что приведет к серьезным последствиям.

Помните, что самостоятельное лечение может привести к инфекции и потере зрения. Поэтому даже если ситуация кажется незначительной, важно обратиться к ветеринару для осмотра и назначения соответствующего лечения.

После того как ваш мопс получит необходимую медицинскую помощь, следуйте инструкциям ветеринара относительно ухода и лечения. Возможно, потребуется применение лекарств или хирургическое вмешательство. Будьте готовы обеспечить питомцу комфортное восстановление и предоставить ему поддержку.