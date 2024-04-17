Влетаем с двух ног: как разнять драку двух собак

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Кинологи рассказали, как разнять драку между собаками

3:08
Зоосфера » Собаки

Для собак обычно становится нормой знакомство с другими представителями своего вида во время прогулок. Однако не все такие встречи заканчиваются мирным общением. К сожалению, инциденты драк между собаками происходят довольно часто. В таких случаях хозяевам приходится вмешиваться, чтобы разнять дерущихся питомцев. Однако не всегда им известно, как правильно поступить.

Кинологи рассказали, как разнять драку между собаками
Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Что следует избегать? Владельцу следует избегать паники, криков и вмешательства в происходящее напрямую. Во время драки перевозбужденные животные не могут ясно мыслить, как в обычное время. Поэтому они могут не реагировать на обычные команды хозяина. Более того, во время драки собака даже может не осознавать, что кусает своего хозяина, который пытается оттащить ее от противника. Также не стоит хватать собаку за ошейник. Особенно опасно, когда ссорятся собаки боевых пород или крупных размеров. Бить собак и кричать на них не только бесполезно, но и опасно. Это только усилит их агрессию вместо того, чтобы прекратить драку.

Как правильно разнять драку собак? Идеальным вариантом будет, если два человека будут вмешиваться в драку двух собак. Собак следует брать за задние лапы (хвост можно также использовать для хвата) и одновременно оттащить в разные стороны, немного поднимая.

Когда собаки расцеплены, их необходимо удерживать, чтобы они не начали драку заново. Постепенно нужно поворачивать собаку в сторону, двигаясь назад, чтобы она не могла вырваться и укусить человека, который ее держит.

Собаку можно отпустить только после того, как ее доставят до места, где можно запереть или привязать. Если только один человек вмешивается в драку, следует взять поводок и накинуть его петлей на ногу одной из собак. Отступая назад, нужно тащить собаку до ближайшего забора или дерева, где ее можно привязать. После этого можно оттаскивать вторую собаку за задние лапы. Если одна собака лежит на земле, а другая над ней, собаку, находящуюся сверху, также нужно взять за задние лапы и поднять вверх, чтобы она отпустила противника. В это время другую собаку также нужно оттаскивать, чтобы она не продолжала нападение.

Если страх мешает подойти к дерущимся собакам, можно попробовать сначала остудить их пыл, накидав на них куртку или облив водой. Громкий свист также может помочь достичь нужного эффекта.

"Правила" собачьей драки: У собак существуют свои "правила" драки: в основном, они ссорятся с представителями своего пола, реже с собаками противоположного пола.

В любом случае, при первых встречах собак стоит быть готовым ко всем возможным сценариям, в том числе и неприятным. Поэтому в начале лучше держать животных на поводках и разрешить им бегать свободно только после того, как они привыкнут, при этом не теряя их из виду.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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