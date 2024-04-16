Хозяин – это не кошка? Кинологи рассказали, что на самом деле думают наши пушистые друзья

Долгие годы считалось, что кошки относятся к своим хозяевам как к себе подобным. Они мурлычут, вылизывают и мягко мнут своих хозяев, словно пытаясь научить основам кошачьей жизни. Некоторые даже утверждают, что кошки видят в людях своих родителей, а иногда даже детей, которых нужно оберегать и заботиться о них.
Однако специалисты по поведению животных утверждают, что кошки вовсе не считают своих хозяев кошками. Они понимают, что люди — это иное существо, отличное от них самих. Кошки видят в людях членов своей социальной группы, но при этом осознают их отличия.
Кошки не полагают, что люди глупы и неумелы. Напротив, наши пушистые друзья признают наш интеллект и способность выполнения некоторых задач, в которых они сами не справятся. Ведь хозяева обеспечивают кошек едой, уютным жилищем и взаимодействием, которое для них имеет ценность.
Кошки прекрасно общаются с людьми посредством жестов, мимики и звуков. Они умеют читать эмоции хозяев и реагировать соответствующим образом. Голос кошки играет важную роль в общении с человеком, позволяя привлечь его внимание и выразить свои потребности.
Способность кошек с течением времени находить общий язык с людьми подтверждает, что они ценят наше общение и умение поддерживать гармоничные отношения. Хотя порой нам кажется, что кошки относятся к нам как к сородичам или даже детям, на самом деле они видят в нас нечто большее — надежных партнеров и друзей, с которыми им комфортно и уютно жить на одной территории.
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