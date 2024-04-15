Стало известно, почему у одних домашние кошки живут долго, а у других нет

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7 секретов долголетия кошки

2:29
Зоосфера » Кошки

Домашние кошки, у которых есть хозяин, имеют продолжительность жизни гораздо большую, чем их бездомные собратья. Кошки, живущие дома, радуют своих хозяев примерно 12-17 лет, в то время как уличные мурлыки 5-7 лет.

7 секретов долголетия кошки
Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue is licensed under CC BY-SA 3.0.

Разница в продолжительности жизни довольно существенная. Причины такого различия в продолжительности жизни очевидны. Кошки на улице сталкиваются с некачественной пищей, болезнями, травмами, а также подвержены опасности на проезжей части. Бесконечные беременности и роды также отрицательно сказываются на здоровье уличных кошек.

Однако даже с уходом и заботой со стороны владельцев, продолжительность жизни домашних кошек может существенно различаться. За продолжительностью жизни кошки, как и в случае с людьми, стоят определенные факторы:

1. Порода. Существуют породы кошек, которые отличаются высокой жизненной продолжительностью, такие как мейн-кун, ориенталы, персидские кошки, но важен и правильный уход.

2. Здоровье. Наличие врожденных или приобретенных заболеваний может существенно сократить жизнь кошки. Регулярные визиты к ветеринару и своевременное лечение помогут поддерживать здоровье животного.

3. Питание. Качество и сбалансированность рациона оказывает значительное влияние на здоровье кошки. Подбор правильного корма с учетом всех потребностей животного играет важную роль.

4. Активность. Домашней кошке необходимо вести активный образ жизни, игровые элементы и внимание хозяина способствуют сохранению здоровья и долголетию.

5. Отсутствие стресса. Постоянное стрессовое состояние может негативно сказываться на здоровье кошки, поэтому важно создавать спокойную и комфортную обстановку для животного.

6. Прививки и ветеринарная помощь. Регулярные прививки и своевременное посещение ветеринара помогут предотвратить многие заболевания и увеличить продолжительность жизни питомца.

7. Любовь. Не менее важно — это эмоциональная связь между хозяином и питомцем. Любовь, забота и внимание способствуют долгой и счастливой жизни кошки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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