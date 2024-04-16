Эти собаки будут просто украшением вашего дома: с какими породами можно с чистой душой не гулять

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Эксперты назвали породы, с которыми можно не гулять

1:53
Зоосфера » Собаки

Для тех, кто живет с собакой в квартире, важно уделить внимание ежедневным прогулкам своего питомца. Современный ритм жизни и постоянная суета могут оставить очень мало времени на полноценные вылазки с любимцем. В таких случаях стоит обратить внимание на породы собак, которым не требуются частые выгулы, а они способны удовлетворять свои потребности в помещении, подобно кошкам.

Эксперты назвали породы, с которыми можно не гулять
Фото: Wikipedia by Petteri Sulonen is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Например, чихуахуа, шпицы, уиппеты и йорки — это породы, которые часто не очень охотно выходят на улицу. Их маленький размер делает их уязвимыми на улице, и к тому же они не очень любят холод и могут быстро замерзнуть. Однако в домашних условиях они чувствуют себя комфортно и могут использовать лоток для нужды. Уиппеты, несмотря на свою скорость и активность, также могут приспособиться к жизни в квартире, при условии, что им предоставят возможность для небольших пробежек. Йорки, с их маленькими размерами и чистоплотностью, также могут обходиться без частых прогулок.

Если рассматривать более крупные породы, то английский бульдог, русский той, мальтийская болонка и китайская хохлатая также могут быть подходящими для жизни в квартире. Хотя они не такие маленькие, как предыдущие породы, им не требуются регулярные прогулки на улице. Однако важно предоставить им достаточно места в квартире, а также периодически выгуливать хотя бы раз в несколько дней, чтобы предотвратить проблемы с поведением и здоровьем животного.

Для обеспечения комфортной жизни собаки в квартире, где частые прогулки не требуются, необходимо предоставить ей подходящее место для туалета. Это может быть лоток с подстилкой, искусственная трава или другие специальные средства. Но не стоит забывать, что выгул на свежем воздухе все же необходим, хотя бы периодически, чтобы собака могла выйти из дома и подышать свежим воздухом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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