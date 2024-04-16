Держать на цепи, как последнюю шавку или же нет: где собаке будет житься лучше всего

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Кинологи рассказали, где собаке будет житься лучше всего

2:12
Зоосфера » Собаки

Решение о том, где содержать собаку, следует принять задолго до того, как питомец попадет домой. Имея определенные условия проживания, необходимо выбирать породу, учитывая их. Если собака будет жить в квартире, это одно, а если на улице в будке — совсем другое. Важно учитывать характер, потребности и возможности животного.

Кинологи рассказали, где собаке будет житься лучше всего
Фото: openverse.org by harvest breeding is licensed under CC BY-NC 2.0.

Пока щенок маленький, ему трудно переносить холод. Поэтому, если его взяли для охраны, он вряд ли сможет постоянно находиться на улице. Зимой его придется приводить в дом. Для будущего охранника нужно заранее подготовить будку, чтобы он мог укрыться от погоды. Важно обеспечить место для щенка, даже если он временно проживает в доме. Воспитание начинается с первого дня. Одно из основных правил — не позволять щенку делать то, чего не должна взрослая собака. Игрушки помогут ему развлечься.

Любая собака может жить в квартире, если есть специальное место для неё. Там всегда должны быть подстилка или лежанка. Декоративные собачки легко приспосабливаются к жизни в квартире, им здесь хватает места для игр. Собаки средних размеров тоже могут жить в квартире, но для крупных пород нужно выбирать подходящее место. Игры и бег могут быть проблемой из-за мебели. Прогулки и дрессировка важны. Большим собакам в квартире будет тесно.

Переходный вариант между уличным и квартирным проживанием — частный дом. Собаке здесь есть где размяться и вернуться в дом. На участке нужно убедиться, что нет опасностей. Ворота должны быть надежными.

Уличное проживание обычно связано с будкой в сельской местности. Она должна быть обустроена согласно климатическим условиям. Важно предусмотреть защиту от погоды. Считается, что собака на цепи может стать агрессивной, поэтому важны прогулки и занятия с хозяином.

Собаки крупного и среднего размера часто содержатся в вольерах на улице. Важно учитывать размеры вольера и обеспечить достаточное пространство для движения. Также необходимо обеспечить собаку калорийным питанием для поддержания тепла и регулярно выгуливать и общаться с ней.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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